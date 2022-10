Klosterneuburger Auftritt im Salzkammergut: Drei Generationen Pecoraro

Die Pecoraros: Der Vater gefeierter Staatsoperntenor und Kammersänger. Der Sohn absolvierte die Studien für Klavier, Schlagzeug und Gesang in den USA und Österreich und war Keyboarder bei den „Seern“.

Bei ihrer neuen Show „Music“ wirkt nun auch die dritte Generation auf der Bühne mit. Oscar, Sohn von Mario und Enkel von Herwig, studiert in Wien an der Hochschule Saxofon.

Die Vorgeschichte: Nach einem Duett-Auftritt im Jahr 2013 entstehen nach und nach Kompositionen, die Mario seinem Vater und sich auf den Leib schneidert. Im Herbst 2015 erscheint das erste gemeinsame Album „For Us – Per Noi“. Ab Frühjahr 2016 folgen große Konzerte im Festspielhaus Bregenz und in der Stadthalle Wien.

Pop meets Classic: Stilistisches Crossover

Heuer im März spielten „Pecoraro & Pecoraro“ die Premiere ihrer Show „Music“ im Akzent Theater in Wien. Mit Orchester, Chor und einer Spitzenband. Weil es in kürzester Zeit ausverkauft war, wurde im Mai wiederholt. Im April ging die Show dann nach Bludenz in den Stadtsaal. Wieder waren rasch zwei Termine restlos ausverkauft. Die Kritik jubelte: „Vater und Sohn vereinen auf einer Bühne Pop und Klassik auf höchstem Niveau.“ Nun folgt der nächste Auftritt im Theaterhaus Bad Ischl am Dienstag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr.

Seit 2016 nehmen die Pecoraros ihr Publikum mühelos über alle Genres hinweg mit. Von Wien nach Italien, nach England, Spanien, Südamerika und nach New York: „In dieser Crossover‐Show werden neben den Songs des gemeinsamen Albums ,For us – per noi‘ nun auch ganz neue Lieder live zu hören sein“, versprechen die Pecoraros.

Hits wie „Circle of Life“ oder „Can You Feel The Love Tonight“ von Marios Idol Sir Elton John dürfen natürlich auch dieses Mal nicht fehlen. Premiere feiern werden unter anderem original italienische Stücke wie der Welthit „Caruso“ von Lucio Dalla sowie neu bearbeitete Songs wie „Thank You for the Music“ von ABBA.

Auch für nächstes Jahr sind bereits einige Konzerttermine geplant: So am 24. März nochmals in Bludenz und am 30. März wieder im Akzent Theater in Wien.

www.pecoraro-pecoraro.com

