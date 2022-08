Klosterneuburger FPÖ gegen FSME-Gratisimpfung für Ukrainer

Werbung

In der letzten Stadtratsitzung wurde beschlossen, dass die Stadtgemeinde die Kosten von voraussichtlich 5.300 Euro für 400 FSME Impfdosen für die in Klosterneuburg lebenden Ukrainer übernimmt.

Am 18. Mai 2022, beim Willkommensfest in der Babenbergerhalle, haben sich viele vor dem Krieg geflohene Ukrainer für diese Schutzimpfung angemeldet. Die Initiative für diesen Antrag kam vom Verein „Klosterneuburg hilft“.

Dagegen stimmte FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko: „Es ist nicht einzusehen, dass die Klosterneuburger Steuerzahler die FSME-Schutzimpfungen für zugezogene Ukrainer bezahlen, wenn die Österreichische Gesundheitskasse ihren beitragszahlenden Krankenversicherten für diese Impfungen nur einen geringen Zuschuss gewährt.“

„Da wird doch nicht ein Arzt eine schnelle Zuverdienstmöglichkeit erkannt haben?“

Außerdem meinte Pitschko, dass der Verein „Klosterneuburg hilft“ seinem Namen gerecht werden sollte, indem er die Kosten für diese Impfungen übernimmt und nicht zum größten Teil auf die Klosterneuburger Steuerzahler ablädt.

Darüber hinaus fand es der freiheitliche Stadtrat merkwürdig, dass sich anscheinend alle in Klosterneuburg aufhältigen Ukrainer unverzüglich für die Zeckenschutzimpfung angemeldet hatten: „Da wird doch nicht ein Arzt eine schnelle Zuverdienstmöglichkeit erkannt haben?“

Pitschko wies auch darauf hin, dass zur Grundimmunisierung drei Teilimpfungen erforderlich wären, wobei die dritte Teilimpfung erst ungefähr ein Jahr nach der ersten Teilimpfung erfolgt: „Zahlt das auch die Stadtgemeinde Klosterneuburg? Sind die Ukrainer dann noch in Klosterneuburg, wo sie doch angeblich so schnell wie möglich wieder in ihre Heimat zurückkehren wollen?“

Abschließend warf der FPÖ-Stadtrat die Frage auf, wieso die Stadtgemeinde Klosterneuburg den eigenen ärmeren Bürgern bisher keinen Zuschuss zur Zeckenschutzimpfung gewährt hat, wenn diese Impfung nach Ansicht des Stadtrates so wichtig ist, dass sie den zugezogenen UkrainerInnen finanziert wird?

