Es ist kaum mehr vorstellbar: Ein Gottesdienst in lateinischer Sprache, der Priester mit dem Rücken zur Gemeinde. Heute feiern wir den Gottesdienst ganz anders.

Dass das so gekommen ist, verdanken wir in hohem Maß einem Augustiner-Chorherren, nämlich Pius Parsch. Die Liturgie musste erst schrittweise der Gemeinde zurückgegeben werden. Er hat den Gottesdienst mit seiner „volksliturgischen Bewegung“ in eine neue Form gebracht. Sie wurde der Ausgangspunkt der Liturgiereform des II. Vatikanischen Konzils.

Augustiner-Chorherr Andreas Redtenbacher Can.Reg. ist Leiter des Pius-Parsch Institutes und führt uns in die St. Gertrud Kirche in Klosterneuburg, in der Pius Parsch bestattet ist.