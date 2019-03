Das ist los in Klosterneuburg.

Am Freitag, den 8. März präsentiert Paul Sommersguter ab 20 Uhr im Kellertheater Wilheringerhof sein Programm „Handmade – Kabarett unFASSBAR“. Karten sind unter kulturamt@klosterneuburg.at erhältlich.

Am Samstag, den 9. März findet die Eröffnung der 12. Internationalen Orchideenausstellung in der Orangerie Stift Klosterneuburg statt. Die Ausstellung, diesmal unter dem Motto „Schönheiten für Kaiser & Kirche“, läuft bis 24. März und ist täglich von 9 bis 18 Uhr zu besuchen.

Die Eröffnung der Jahresausstellung „Des Kaisers neuer Heiliger – Maximilian I. und Markgraf Leopold III. in Zeiten des Medienwandels“ in der Sala terrena Galerie/Stiftsmuseum des Stiftes Klosterneuburg findet am Samstag, den 9. März um 10 Uhr statt.

Angelika Nidetzky unterhält am Samstag, den 9. März ab 20 Uhr im Kellertheater Wilheringerhof mit ihrem Kabarettprogramm „Pathos“. Karten sind unter kulturamt@klosterneuburg.at erhältlich.