Am Ordensgewand lässt sich das Mitglied einer Ordensgemeinschaft in der Regel gleich erkennen.

Augustiner-Chorherren in unseren Breiten tragen ein schmales weißes Band über dem schwarzen Talar, über das nicht selten spekuliert wird, berichtet Augustiner-Chorherr Pius Feiler Can. Reg. Mit dem einen oder anderen Augenzwinkern erzählt er, was es mit dem sogenannten Sarockel auf sich hat, wann es getragen wird und dass auch Ordensgewänder mitunter der Mode unterworfen sind.