Haselbacher Retentionsbecken: Schutz vor Flut, Sorge vor Bau

„Im Grunde genommen haben wir hier das Thema Bürgerbeteiligung und die Frage, wo setze ich an. Wir müssen einen Plan haben, den wir mit der Bevölkerung diskutieren, und zwar, bevor verbindliche Schritte gesetzt werden. Es muss ein Projekt geben, und das muss ergänzt werden können um das, was die Bürger einbringen. Aber ich muss der Bevölkerung einmal sagen, was habe ich eigentlich vor und was wäre die Alternative, wenn ich es nicht tue. “

Johannes Edtmayer

Stadtrat (Grüne)

„Bei ,Einbindung der Bevölkerung und Naturschutzorganisationen‘ frage ich mich, welche Bevölkerung. Die unmittelbaren Anrainer des Beckens oder die, die geschützt werden sollen. Und wenn dann unterschiedliche Meinungen bestehen, wem folgen wir? Denen, die wir schützen wollen, oder die, die möglicherweise einen hohen Damm vor sich haben. Mir kommt das so vor: Da kommt wer, geht mit einem Bericht in die NÖN und regt sich auf. Und dann kommen irgendwelche Kommunalpolitiker und zerbrechen sich den Kopf, wie kann ich mich jetzt in Szene setzen, bevor sie sich informieren, was in den letzten 20 Jahren alles passiert ist.“

Josef Pitschko

Stadtrat (FPÖ)

„Wenn ich so etwas jetzt mache, muss ich einmal eine Bestandsaufnahme machen, was gibt es eigentlich, was ist damals geplant worden und was muss ich heute, im Lichte neuer Erkenntnisse, unter Umständen daran ändern. Wenn ich sage im Lichte neuer Erkenntnisse: Wenn ich heute eine Wildbachverbauung so mache, wie ich es vor 40 Jahren gelernt habe, daschießen sie mich. Möglicherweise ist auch hier aufgrund neuer Erkenntnisse eine entsprechende Anpassung notwendig. “

Peter Hofbauer

Gemeinderat (Liste Hofbauer)

„Bei schlecht gemachter Bürgerbeteiligung besteht natürlich schon die Gefahr, dass man die Retentionsbecken zur Disposition stellt. Und dann stellt sich die Frage, wer fühlt sich verantwortlich, wenn das katastrophale Folgen hat? Wir dann logischerweise wieder, wir werden bezichtigt, dass wir unsere Arbeit nicht tun, weil wir Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung.“

Clemens Ableidinger

Stadtrat (NEOS)