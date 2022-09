Klosterneuburger Ortsvorsteher-Angelobung unter Kritik

Markus Fuchs ist der dritte Ortsvorsteher, der heuer für das Amt bestellt wurde. Der Gemeinderat ist in Sachen Ortsvorsteher-Wahl also längst geübt. Ganz reibungsfrei läuft die Angelobung dennoch nicht ab. Mittlerweile fixer Bestandteil der Routine: eine lange Diskussion um das Amt.

Der (immer wiederkehrende) Zankapfel ist Paragraf 40 der Gemeindeordnung: „Nach Möglichkeit ist ein im betreffenden Ortsteil wohnhafter Gemeinderat zu bestellen.“ Eine Interpretationssache, denn die Formulierung „Nach Möglichkeit“ wird von den Parteien unterschiedlich ausgelegt.

In der Praxis sieht das so aus: Keiner der sechs dienenden Ortsvorsteher hat ein Gemeinderats-Mandat inne. Der Neueste im Bunde, Markus Fuchs, hat sein Mandat für das neue Amt sogar zurückgelegt. In Klosterneuburg ist das Usus, aber nicht unumstritten. Und so dauert es knapp eine Stunde, bevor Fuchs, seines Zeichens auch Obmann der Wirtschaftskammer Klosterneuburg, „Ich gelobe“ schwören kann. Später folgen zwei Dringliche Anträge zum Thema.

Alles eine Frage der „Möglichkeit“

In einem Antrag fordert Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Hofbauer), dass die Sprechstunden und den Ortsvorstehern zugeteilte Aufgaben im Amtsblatt veröffentlicht werden. Dieses Anliegen wird im Verwaltungsausschuss der Gemeinde weiter behandelt. Der zweite Antrag findet hingegen keine Zustimmung – und so wird die Stadt, entgegen Hofbauers Wunsch, den Verwaltungsgerichtshof nicht bitten, die Klosterneuburger Auslegung des Paragraphs 40 zu prüfen.

Hofbauers Argumentation: „Der Gesetzgeber verlangt, dass nach Möglichkeit ein im Ortsteil wohnender Gemeinderat zu bestellen ist. Diese Möglichkeit ist demnach nur dann nicht gegeben, wenn im betreffenden Ortsteil kein Gemeinderat wohnhaft ist.“

Das wäre zwar der Fall, aber ist deshalb auch die Möglichkeit gegeben? Ein klares Nein kommt von Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Der Stadtchef, der Fuchs nominiert hat, erklärt, dass die Doppelbelastung für keinen in Kierling wohnhaften ÖVP-Mandatar aufgrund des Arbeitspensums möglich wäre. Und auch von den anderen Parteien haben sich keine Freiwilligen für das Zweifach-Amt angeboten, meint Schmuckenschlager pointiert: „Jeder Gemeinderat, der sich derzeit nicht ausreichend belastet fühlt, kann sich ja öffentlich melden. Ich ersuche um faire Behandlung. Behandeln Sie den Vorschlag von mir nicht schlechter, als die, die Sie selber bieten können.“

Fuchs: „Werde Bestes tun für meinen Heimatort“

Die Gegner bleiben schließlich in der Minderheit – mit vier Enthaltungen (dreimal PUK und der freie Mandatar Matthias Finkentey) und drei Gegenstimmen (zweimal FPÖ und einmal Liste Hofbauer).

Die notwendige Zweidrittelmehrheit ist geschafft und Fuchs offiziell Ortsvorsteher von Kierling: „Ich freue und bedanke mich herzlich über die breite Zustimmung des Gemeinderates und werde mein Bestes tun, um meinen geliebten Heimatort Kierling noch lebenswerter zu gestalten.“ Sprechstunde immer dienstags, 18 bis 19.30 Uhr, in der Ortsvorstehung, Roman Himmelbauer-Platz 1.

