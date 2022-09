Vor Präsidentenwahl: "Plakative" Zerstörung in Klosterneuburg

Der Wahlkampf zur Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober ist im vollen Gang. Die Plakate der Kandidaten zieren die Straßen und Plätze der Städte. Das gefällt nicht jedem und so leidet so mancher Pappaufsteller. Das ist allerdings kein Kavaliersdelikt. Egal ob Beschmieren, Entfernen oder Zerstören: Sachbeschädigung ist eine Straftat, die angezeigt wird.

Der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sein wohl aussichtsreichster Konkurrent Walter Rosenkranz lächeln von jeder Straßenecke. Das gefällt wohl nicht jedem und so wurden – wieder einmal – die Plakate des FPÖ-Kandidaten beschädigt.

Das prangert nun FPÖ-Gemeinderätin Susanne Eistert scharf an: „Ich kann es nicht fassen, dass es in Klosterneuburg derartig intolerante und undemokratische Menschen gibt.“

Kein Kavaliersdelikt

Bereits bei den letzten Wahlkämpfen seien immer wieder die Plakate der FPÖ gestohlen oder beschädigt worden. Für die Klosterneuburger Freiheitlichen sind die Zerstörer ihre Plakate Demokratie-Rowdies. Besonders ärgerlich im aktuellen Fall in der Agnes-straße: Die Plakate von Van der Bellen, die gleich neben denen von Walter Rosenkranz hingen, blieben an Ort und Stelle.

Aber egal von welcher Partei oder welchem Kandidaten: Die Polizei nimmt solche Fälle ernst. Wie in dem aktuellen Fall, in dem auch Anzeige erstattet wurde, handelt es sich um Sachbeschädigung mit einem Strafmaß bis zu einem Jahr.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.