Den Schleier lüften: Die Leopold-Legende im Faktencheck

Wer hat nicht schon zumindest in der Schulzeit von der berühmten Schleierlegende gehört? Sie schildert, warum das Stift Klosterneuburg an exakt dem Ort gebaut wurde, wo es heute steht. Der Moderator Robert Steiner ist diesmal zu Gast in Klosterneuburg und geht der Sache auf den Grund: der Geschichte des Staatsmannes Leopold dem III. und seiner schönen Frau Agnes, deren Schleier vermeintlich am Leopoldsberg vom Wind verweht wurde. Was ist der wahre, was der historische Kern dieser Erzählung? Augustiner-Chorherr Thaddäus Ploner Can.Reg. gibt Auskunft. Ein Faktencheck aus dem Stift Klosterneuburg.