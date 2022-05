Endlich wieder ein Maibaum-Fest in Klosterneuburg

Werbung

Zwei Jahre lang musste Klosterneuburg auf das traditionelle Fest des Maibaum-Aufstellens verzichten. Heuer war es wieder möglich. Das forderte ein ganz besonderes Programm: Erstmals war auch die Stadtkapelle mit dabei.

Muskelkraft für 24,5 Meter großen hölzernen Riesen

10 Uhr vormittags: Die Riege des Männerturnvereins schultert mehrere 100 Kilo schweren Maibaum und macht sich Richtung Rathausplatz auf den Weg. Begleitet wird der Tross von der Stadtkapelle Klosterneuburg, die mit ihrer Musik den Rhythmus vorgab.

Am Platz angekommen war erst recht Muskelkraft gefragt, um den hölzern Riesen mit seinen 24,5 Metern in die Senkrechte zu bringen. All das gelang in alt bewährter Manier.

Der MTV schleppte den Baumriesen von der Jahngasse zum Rathausplatz und stelle ihn gleich auf. Foto: Leopold Hitzel

„In der Coronazeit sind viele unserer üblichen Spielereien ausgefallen. Dadurch fehlte auch – vor allem für den Nachwuchs – die Gelegenheit Auftrittserfahrung zu sammeln und in die traditionellere Blasmusik hineinzuwachsen. Umso erfreulicher ist es, dass wir heute in 30-köpfiger Besetzung am Rathausplatz aufmarschieren konnten,“ freut sich Obfrau Susanne Urteil über die Wiederaufnahme der Blasmusikaktivitäten.

Nach dem Auftritt freuten sich die Musiker und Musikerinnen gemeinsam mit den Festgästen über die Einladung des MTV zu Würstel und das von Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager gespendete Fass Bier. Die Volkstanzgruppe Klosterneuburg, die Familienmusik Fuchs, der Spielmannszug Wien Mariahilf und das Donautaler Dampfgebläse sorgten für die weitere musikalische Unterhaltung der vielen Besucher.

