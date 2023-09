Meteorologisch gesehen, hat der Herbst bereits am 1. September angefangen. Kalendarisch ist er nun auch seit vergangenen Samstag in Kraft. Allerdings ist das dem Wetter in den letzten Wochen noch nicht ganz bewusst. In der Früh ein bisschen herbstlich, am Nachmittag dann doch eher fast Hochsommer - so konfus wie die Färbung dieses Blattes.