Theateraufführung: Verdrehte Köpfe am BG/BRG Klosterneuburg

Nur noch an drei Abenden zeigt die Theatergruppe des BG/BRG Klosterneuburg (Regie: Gerald Pöschl) ihre diesjährige Produktion. Mit „Der Lügner“ von Carlo Goldoni (1707-1793) steht eine klassische Komödie auf der Bühne im Rudolf-Koch-Saal des Gymnasiums: am Donnerstag, 9. März und Freitag, 10. März, jeweils um 19 Uhr, sowie am Samstag, 11. März um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine freiwillige Spende wird ersucht.

Goldonis „Der Lügner“ – 1750 uraufgeführt – ist eine rasante Komödie rund um den Schelm Lelio, der sich durchs Leben schwindelt. Mithilfe „geistreicher Erfindungen“, wie er seine Lügen bezeichnet, verdreht er den Frauen reihenweise den Kopf – er selbst gerät dabei in immer größere Schwierigkeiten. Am Ende bricht sein ganzes Lügengebäude zusammen.

Carlo Goldoni gilt als wichtigster Erneuerer der „Commedia dell’arte“-Komödien. Er verstarb 85-jährig in Paris und hinterließ über 150 Stücke.

