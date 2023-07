Leonardelli: Eis in vierter Generation

Klosterneuburg„Es ist die einzige Möglichkeit, diese Affenhitze zu ertragen. Noch besser als ein kühles Bad,“ so ein erfrischungssuchender Gast, geduldig in der Schlange vor dem Eis-Platzhirsch Nummer eins, „Leonardelli“ wartend. In Klosterneuburg hat es Temperaturen weit über der 30 Grad-Marke im Schatten. Da herrscht Gedränge vor dem Eisgeschäft. „Die Geschäfte gehen heuer sehr gut“, zeigt sich Franz Leonardelli zufrieden, denn das Eis, das er seit 1995 in der Hofkirchnergasse produziert erfreut sich gleichbleibender Beliebtheit.

Leonardelli? Ein Italiener in Klosterneuburg? „Ja, meine Wurzeln liegen in Italien“, bestätigt der Eismann nicht ganz ohne Stolz. Sein Großvater Ludovico Leonardelli stammt aus Trentino, einer kleinen Provinz in Oberitalien. Ludvico wanderte dann nach Wien aus, kümmerte sich um den Bau der Stadtbahnbögen und produzierte danach Zuckerln. Dann kam der Einfall mit dem Speiseeis. Jetzt wird im Familienverband der Leonardellis in der vierten Generation Eis erzeugt, denn Franz Leonardellis Tochter Mona hat das Geschäft vom Vater übernommen.

„Wenn es so heiß ist, dann steht Früchteeis auf der Beliebtheitsskala ganz oben“, weiß Leonardelli, der auch Trends wittert. So wird veganes Eis immer öfter verlangt. „Dem haben wir schon lange Rechnung getragen, denn unser Früchteeis wird ohne Milch erzeugt.“

All das ändert nichts daran, dass die Lieblingssorten dieselben bleiben: Vanille, Erdbeer und Schokolade sind einzeln, aber auch in Kombination noch immer der Renner. Da kann auch Franz Leonardelli nicht anders, obwohl man glauben könnte, er selbst hätte mit der Konsumation von Eis nichts mehr am Hut: „Das sind auch meine Lieblingssorten. Ich liebe Eis.“

Natascha Stankovic und Laura Liebhart präsentieren ihr „Zuckero“-Eis für die ganze Familie. Foto: NÖN, Hornstein

Nur noch zwei Eisgeschäfte gibt es in Klosterneuburg. Einmal waren es vier. Neben dem „Leonardelli“ hat sich auf dem Stadtplatz auch das Eisgeschäft „Zuckero“ etabliert. Emöke Nagy führt das Geschäft seit 2021. „Wir haben Eis für die ganze Familie“, so die Eis-Chefin. So wird Eis für Kinder, Diabetiker, Eis für Allergiker, aber auch ganz normales Speiseeis angeboten. „Dieses Konzept ist entstanden, weil ich als kleines Mädchen aus gesundheitlichen Gründen nie etwas Süßes essen durfte und daher sehr traurig war“, erzählt Nagy. Bei ihr kann nun die ganze Familie zusammensitzen und Süßes gefahrlos genießen.

Am 30. September wird im „Zuckero“ auch der Oktober eingeläutet. Natürlich mit Bier, aber in einer wohl einzigartigen Form. „Im Rahmen unseres Oktoberfests werden wir unser neues Bier-Eis präsentieren“, freut sich Chefin Emöke Nagy vom „Zuckero“ am Stadtplatz.

Gerti Fuchs, Chefin des Eisfux in St. Andrä-Wördern, präsentiert im Laufe der Saison immer noch neue Sorten. Foto: NÖN, Grabler

„Aus eigener Produktion“ ist auch das Eis vom „Eisfux“ in St. Andrä-Wördern. Nach eher kaltem Start in die Saison laufen die Geschäfte jetzt sehr gut, erzählt Chefin Gerti Fuchs.

40 verschiedene Eissorten produziert sie, jetzt im Sommer sind Fruchtsorten wie Ananas oder Marille besonders beliebt. Oder die neue Sorte „Griechisches Joghurt“ – eine Idee, die Fuchs „aus dem Urlaub mitgebracht“ hat. Während die Milcheis-Sorten aus Bio-Milch hergestellt werden, kommt die Fruchteis-Basis beim „Eisfux“ ohne tierische Zutaten aus. Zusätzlich ist auch das dunkle Schokoladeneis vegan.

Alternativer Süßungsmöglichkeiten bedient sich Gerti Fuchs nicht. Was ihr allerdings vorschwebt: „Zuckerfreies Eis. Nur bin ich noch nicht dazu gekommen, das umzusetzen.“

Neue Sorten wird es im Laufe der Saison bis in den Herbst jedenfalls noch geben, verspricht die „Eisfux“-Lady.