Es ist eine Frage, die Eltern alle Jahre beschäftigt: Wie kann man die Betreuung der Kleinen in den neun Wochen Sommerferien gewährleisten? In diesem Jahr wird dieses – an sich oft schon schwierige – Thema verschärft. Denn aufgrund des Lockdowns haben viele Eltern einen Teil ihres Urlaubs schon verbrauchen müssen. Damit die Klosterneuburger Kindergartenkinder und Volksschüler aber dennoch die ganzen Ferien über gut betreut werden, gibt es in diesem Jahr erstmals das Angebot der Stadtgemeinde über eine komplette Betreuung für Kindergartenkinder. Auch in den Volksschulen wird – so wie letztes Jahr – für eine durchgehende Ferienbetreuung gesorgt.

Der Ferienbeginn versetzt Eltern und Kinder in unterschiedliche Stimmungen. Während sich die Kinder meistens auf die neun Wochen Unbeschwertheit freuen, sehen Eltern oft mit Bauchweh auf diese Zeit. Wer kümmert sich um die Kleinen? Klosterneuburg bietet nun für Eltern von Kindergartenkindern und Volksschülern eine gute Alternative: die durchgehende Betreuung in den beiden Institutionen (die NÖN berichtete in der Vorwoche). „Derzeit werden Erhebungen durchgeführt, wie viele Kinder die Betreuung in den Kindergärten in Anspruch nehmen werden“, erklärt die zuständige Stadträtin Maria Theresia Eder (ÖVP).

„Es war ein lang gehegter Wunsch von mir. Anscheinend hat es Corona gebraucht, um diesen nun auch umsetzen zu können.“ Stadträtin Maria Theresia Eder

Entsprechend der Nachfrage entscheidet die Stadtgemeinde dann, ob mehrere Kindergärten durchgehend im Sommer aufhaben oder ob die Kleinen zentral betreut werden. Außerdem werden die Modalitäten über die Kosten zwischen Stadtgemeinde und Land Niederösterreich abgeklärt. „Ich begrüße diesen Schritt sehr. Er ist ganz wichtig für Familien“, freut sich Eder, diese Betreuungsmöglichkeiten nicht mehr nur für Volksschüler, sondern auch für Kindergartenkinder anbieten zu können. „Es war ein lang gehegter Wunsch von mir. Anscheinend hat es Corona gebraucht, um diesen nun auch umsetzen zu können“, so Eder.

Die Nachfrage an Betreuungsplätzen wird auch in der Volksschule Albrechtstraße geprüft. Dort bietet der Verein „Integrative Nachmittagsbetreuung“ ab dem Volksschulalter sieben Wochen lang Ferienprogramm. Vereinsobfrau Britta Nahrgang bilanziert: „Ich habe gedacht, dass wegen Corona mehr Anfragen kommen. Viele Eltern wissen aber nicht, wie lange sie noch in Kurzarbeit oder Homeoffice sind, und wissen daher auch nicht, ob sie im Sommer Betreuung brauchen.“

Das spiegelt sich derzeit auch in den Zahlen der Nachmittagsbetreuung wider: Rund 130 Kinder werden nach Unterrichtsschluss in der Volksschule weiter betreut, momentan sind es nur etwa 25. „Sehr viele Eltern lassen ihre Kinder nicht im Hort, weil sie selbst zuhause sind.“

Trotzdem: „Wir sind in den Ferien gut gebucht“, so Nahrgang. Die ersten fünf und die letzten zwei Ferienwochen hat die VS Albrechtstraße geöffnet. Die letzten beiden Wochen sind besonders gefragt, der Verein könnte an seine Grenzen stoßen. Denn: Es gibt zwar noch keine Vorgaben, wieviele Kinder gemeinsam betreut werden dürfen, der Verein geht von 15 – also dem geltenden Limit in den Schulgruppen – aus. Nahrgang: „Normalerweise haben wir 25 Kinder pro Gruppe, jetzt rechnen wir mit 15.“ Bei kleineren Gruppen könnten Betreuer fehlen.

Auch für alle Kinder, die keine durchgehende Betreuung brauchen, bietet die Stadtgemeinde Klosterneuburg in den Sommerferien einiges. Das beliebte Ferienspiel wird stattfinden – coronabedingt auch in einer etwas anderen Form.

Um sicherzustellen, dass auch im Fall von Änderungen der Juli- und August-Bestimmungen beim 34. Sommerferienspiel ein interessantes Programm angeboten werden kann, wird der sonst übliche Stationenablauf heuer nicht stattfinden. Alternativ wird es eine Rätselrally durch Klosterneuburg zu verschiedenen Themen gemeinsam mit verschiedenen Institutionen geben.

Jede Woche der Ferien gibt es von Montag bis Donnerstag Aufgaben zu lösen. Die Lösungen können beim Jugendreferat der Stadtgemeinde eingereicht werden. Aus allen Einreichungen werden jede Woche Sieger ermittelt, die tolle Preise für verschiedene Altersgruppen gewinnen können.

Folgende Themen sind unter anderem geplant: Historienthema Stiftsplatz/Rathausplatz, Klosterneuburger Museen, Historienthema Untere Stadt, Thema Wein und Thema Aulandschaft.

Neben Spaziergängen durch Klosterneuburg und Denksportaufgaben gibt es auch einige sportliche Herausforderungen zu meistern – Spaß ist somit für alle auch diesen Sommer garantiert.

Die Ferienspiel-Rätselaufgaben werden jeden Montag der laufenden Wochen auf der jCard-Homepage www.jcard.at veröffentlicht, beziehungsweise können diese beim Jugendreferat, Rathausplatz 25 (Nebeneingang Babenbergerhalle) direkt abgeholt werden. Die Lösungen sind per Mail an jugendreferat@klosterneuburg.at zu senden oder beim Jugendreferat abzugeben. Die Gewinner werden direkt verständigt!