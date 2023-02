Kleine Gesten der großen Liebe: Valentinstag in Klosterneuburg

Bereits seit über 1.500 Jahren wird der Valentinstag zu Ehren des Heiligen Valentin gefeiert. In den letzten Jahren ist daraus eine regelrechte Industrie geworden. Laut einer in Österreich durchgeführten Umfrage vom Handelsverband zur Ausgabenbereitschaft am Valentinstag liegt die durchschnittliche Summe für Geschenke im Jahr 2022 bei 84 Euro.

Aber muss es immer ein gekauftes Geschenk sein? Man kann auch mit Gesten eine Freude bereiten, die nicht unbedingt viel kosten müssen.

„Der Valentinstag soll Anlass zur Erinnerung daran sein, der geliebten Person zu zeigen oder zu sagen, wie viel sie einem bedeutet.“ Dejana Wagner Psychotherapeutin i.A.u.S.

„Der Valentinstag soll Anlass zur Erinnerung daran sein, der geliebten Person zu zeigen oder zu sagen, wie viel sie einem bedeutet“, ruft Dejana Wagner, Psychotherapeutin i.A.u.S. aus Klosterneuburg, den Verliebten in Erinnerung. Oftmals kommt es allerdings zu Streitigkeiten unter Verliebten, wenn die beiden Partner unterschiedliche Erwartungen an den Tag der Liebenden haben.

„Enttäuschte Erwartungen gibt es vor allem dort, wo nicht klar kommuniziert wird. Setzen Sie nicht voraus, dass Ihre Partnerin, Ihr Partner weiß, was Sie sich wünschen“, warnt Wagner, dass gerade an solch speziellen Tagen die Harmonie auch schnell verloren gehen kann. Umso wichtiger sei es daher, klar anzusprechen, was man selbst will, beziehungsweise nicht will. Und weiter: „Um Streitigkeiten zu vermeiden, sprechen Sie offen über den Valentinstag und machen Sie sich was aus.“

Chili, Vanille, Kardamom oder Fenchelsamen

Eine Möglichkeit ist ein romantisches selbstgekochtes Essen. „Was sehr unterschätzt wird, ist gemeinsam kochen“, rät Adi Raihmann von „Karma Food“ schon bei der Vorbereitung auf Zweisamkeit zu setzen. Gemeinsames Einkaufen auf einem Markt und dann die Zubereitung der frischen Zutaten sind schon die ersten Schritte zu einem romantischen Abendessen.

Raihmann hat auch gleich einen Menüvorschlag: Zur Vorspeise geschmortes Gemüse aus dem Ofen. Abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer, Olivenöl und ein bisschen Chili bietet es die perfekte Einstimmung. Dem könnte ein Eintopf – mit Rotwein abgelöscht – folgen. Und zur Nachspeise empfiehlt Raihmann einen Schokokuchen mit cremiggerührtem Sauerrahm. „Hier kann man Vanille dazugeben. Die gilt ja auch als sehr anregend“, erklärt Raihmann, wie die richtigen Gewürze den Abend noch spannender machen können. Abgerundet wird das Dessert mit Pfirsichen, Nektarinen oder Zwetschken aus dem Ofen.

Damit die kulinarische Überraschung perfekt wird, muss natürlich auch der Rahmen dementsprechend sein. Bettina Baier ist mit „Deko mit Herz“ Expertin auf diesem Gebiet. „Jeder hat eine schöne Blumenvase zu Hause. Einfach ein hübsches Geschenkband herumgeben und diese dann mit einer Kerze als Tischdeko verwenden“, ist nur einer ihrer Tipps.

Grundsätzlich schaffen Kerzen immer eine romantische Stimmung. Außerdem muss es auch nicht immer ein Rosenstrauß sein. „Man kann auch zu dieser Jahreszeit bei einem Waldspaziergang Pflanzen mit roten Beeren oder immergrüne Zweige finden“, rät die Deko-Expertin. Diese dann hübsch arrangiert und mit Bändern versehen, bereiten ebenso viel Freude wie die obligatorischen roten Rosen.

Auch für ein selbst gemachtes Geschenk hat Baier einen Tipp: Auf ein schönes Kerzenglas mit weißem oder rotem Edding eine persönliche Liebesbotschaft schreiben und so dem anderen zeigen, was man empfindet. Darüber hinaus bleibt diese Erinnerung auch nach dem Valentinstag erhalten.

Denn die Liebe sollte nicht nur an diesem speziellen Tag im Fokus sein. „Lassen Sie sich von dem Tag der Liebe inspirieren, sich generell mehr Zeit für einander zu nehmen. Liebevolle Gesten und schöne Worte – wie zum Beispiel ,du bedeutest mir viel’ – hört man immer gerne, auch nach dem Valentinstag“, rät Psychotherapeutin Dejana Wagner, sich auch an den anderen 364 Tagen im Jahr mehr Zeit für die Liebe zu nehmen.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.