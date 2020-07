So wird das Gehen zum Spielplatz selbst schon zum Erlebnis: In der Stegleiten in Kierling wurde ein Balancierpfad aus Holz vom Wirtschaftshof konzipiert und umgesetzt. Nach bestandener Sicherheitsprüfung steht er nun kleinen Abenteurern zur Verfügung.

Naturnahe Gestaltungselemente erfreuen sich im Spielplatzbereich größter Beliebtheit. Kinder erleben spielerisch die Vielseitigkeit der Natur. Das fördert nicht nur das Beobachten von Veränderungen, sondern auch die motorischen Fähigkeiten des Kindes.

Nebenbei strahlt Holz Ruhe und Geborgenheit aus. Die umgebenden Bäume in der Stegleiten unterstützen dieses Gefühl, spenden aber auch in heißen Sommermonaten genug Schatten, um länger zu verweilen.

Nach Evaluierung nun Weiterentwicklung für alle Spielplätze

Mit 30.000 Quadratmetern bieten Klosterneuburgs Spielplätze genügend Raum für Bewegung und Begegnung. Rund 300 einzelne Spielgeräte unterliegen dabei ständiger Kontrolle, um die strengen Sicherheitsrichtlinien zu bestehen.

Nach eingehender Evaluierung sollen nun alle Spielplätze weiterentwickelt werden. Dabei liegt der Fokus auf der sinnvollen Zusammenstellung der einzelnen Spielgeräte, um für jeden Spielplatz einen individuellen Charakter mit sinnvollen Konzepten zu erschaffen.

Jugendstadträtin Verena Pöschl: „Ich vergleiche die Spielplatzgestaltung gerne mit der Einrichtung des eigenen Wohnzimmers. Couch und Tisch haben wir erfolgreich platziert, und die Ausstattung unserer Spielplätze kann sich sehen lassen. Jetzt geht es daran, die passenden Vorhänge und Stehlampen zu finden, damit man sich auf unseren Spielplätzen noch wohler fühlt.“

Das Konzept für eine Weiterentwicklung aller Spielplätze werde gerade entworfen und solle ein ständiger Prozess sein, „der uns intensiver noch ein paar Jahre begleiten wird, aber sicherlich auch noch darüber hinaus“, so Pöschl.

Qualitätsvolle Orte, in denen sich die Kinder austoben und Abenteuer entfalten können, haben jedenfalls Vorrang, heißt es von der Stadtgemeinde. Und: Der Balancierpfad zeige, dass dazu weniger teure Spielgeräte notwendig sind, sondern vielmehr Ideenreichtum, gepaart mit klimabewusstem Denken.