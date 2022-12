Der Weihnachtsbaum: eine Naturarznei

Werbung

Schmücken Sie den Weihnachtsbaum mit viel Liebe und stellen Sie ihn an den schönsten Platz in Ihrer Wohnung, denn Sie tun damit nicht nur etwas für Ihre Festtagsstimmung, sondern Sie tun auch etwas für Ihre Gesundheit. Das haben Umweltmediziner in jahrelanger Beobachtung herausgefunden. Und das ist eine positive Nachricht für die Weihnachtsfeiertage.

Wie gesundheitsfördernd ist nun der Weihnachtsbaum?

In den Nadeln des Tannenbaumes sind hohe Konzentrationen an ätherischen Ölen festzustellen. Außerdem werden intensive Duftstoffe abgegeben. All diese Substanzen wirken sich positiv auf den Kreislauf aus. Sie gelangen über die Atemwege, aber auch über die Hautporen in den menschlichen Organismus.

Einige dieser ätherischen Öle - Terpene genannt - wirken ganz speziell auf die Nasenschleimhäute und weiter auf die gesamten Atemwege bis in die Bronchien.

Stamm und Äste des Baumes enthalten Harze, die in der Wärme des Raumes aus der Rinde austreten und ebenfalls ätherische Öle und Bitterstoffe abgeben. Das schafft nicht nur einen wunderbaren Geruch nach Wald. Diese Wirkstoffe beruhigen die Seele.

Auch, wenn der Weihnachtsbaum schon seit vielen Tagen im Wald gefällt und lange Zeit auf dem Markt angeboten wurde: Seine Nadeln haben - wie genaue Messungen ergeben haben - noch viele Tage die Kraft, ihre luftreinigende Aufgabe zu erfüllen. Im Wohnzimmer wandelt die Tanne oder die Fichte wie in der Natur Kohlendioxyd - also schlechte, ausgeatmete Luft - in gesunden Sauerstoff um. Das bedeutet: Unser Weihnachtsbaum ist über die Feiertage eine natürliche Klimaanlage und ein wunderbarer Luftfilter.

Beobachtungen von Ärzten haben ergeben: Wer sich abends zum Weihnachtsbaum setzt und den Duft der Nadeln und des Holzes einatmet, schläft sehr oft besser und tiefer. Ganz bestimmte Substanzen in Nadeln und Rinde - Bioflavonoide genannt - wirken über die Haut und über die Atemwege beruhigend auf das vegetative Nervensystem.

Eines ist klar: Die gesundheitlichen Vorteile des Weihnachtsbaumes sind natürlich nur geringfügig, können niemals mit einer ärztlichen Behandlung verglichen werden, können auch keine anderen Hausmittel ersetzen. Aber es ist eine Unterstützung des Wohlbefindens.

