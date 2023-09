Damals bei uns in Klosterneuburg

Der Lions Club Klosterneuburg wurde im Frühjahr 1976 mit der Intention gegründet, soziale und kulturelle Projekte zu unterstützen. Das Bild zeigt einen Verkaufsstand am Lions Flohmarkt im Jahr 1989, der in der heutigen Vinothek des Stifts Klosterneuburg stattfand. Bald wurde er für diese Location zu groß und übersiedelte in die Babenbergerhallte, wo er heuer wieder von 6. bis 8. Oktober stattfinden wird. Wer noch selbst mit dem ein oder anderem Schätzchen helfen will, kann diese noch am Samstag, 23. September, von 10 bis 13 Uhr am Kasernengelände vorbeibringen.