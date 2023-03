Vater, Sohn und Enkel machen: “MUSIC”

Wenn man „Drei Pecoraros“ hört, schießen einem schnell die „3 Tenöre“ in den Kopf. Insbesondere, wo doch Herwig Pecoraro, der Vater, bis vor kurzem gefeierter Staatsoperntenor war, der nicht nur in der Wiener Staatsoper, sondern in allen großen Opernhäusern dieser Welt ein und aus ging. Allerdings handelt es sich bei den Pecoraros um ein reines Familienunternehmen. Und, sie bieten ihrem Publikum in ihrer neuen Show „MUSIC“ nicht nur Klassik sondern bewegen sich stilsicher und höchst gekonnt zwischen den verschiedensten musikalischen Stilen: von brillianter Klassik zum hochkarätigen Pop und triefendem, verrauchtem Jazz; und wieder retour.

Schlussendlich betreibt die Familie Pecoraro DIE renommierte Balsamico Acetaia für Feinschmecker in Klosterneuburg, wo auch das Pecoraro Familiendomizil steht.

„Music“ - heißt die neue Show

Durch einen Vater und Sohn Duett-Auftritt anlässlich eines Crossover-Projekts auf der Bühne Baden im Jahr 2013, kommt es zur Weiterentwicklung des „Pop meets Classic“ Gedanken. So entstehen nach und nach eigene Kompositionen, die Mario seinem Vater und sich auf den Leib schneidert. Im Herbst 2015 erscheint das erste gemeinsame Album For Us – Per Noi. Ab dem Frühjahr 2016 folgen sodann große Konzerte im Festspielhaus Bregenz und in der Stadthalle Wien mit Band, klassischem Orchester, Chor und fulminanter Bühnenshow.

Im postcorona Jahr 2022 starteten die Pecoraros dann endlich Ihre neue Show „MUSIC“.

Und dabei wurden aus „Pecoraro & Pecoraro“ erstmals: „Drei Pecoraros“. Zu Vater Herwig und Sohn Mario kam der Enkel, und Marios Sohn, Oscar dazu, der an der Hochschule Wien Saxophon studiert. Wenn man so will, so kam zur brillianten Klassik und zum hochkarätigen Pop noch tiefgehender, triefender Jazz und mit dem Saxophon eine „neue Stimme“ hinzu.

Es ist der Höhepunkt der Show, wenn man beim Titel „Gates of time“, den Mario für Oscar geschrieben hat, im Mittelteil des Songs plötzlich ein Saxophon spielen hört und ein junger Mann, vorerst „unangekündigt“, die Bühne betritt. Oscar Pecoraro ist mit dem Talent des Vaters und des Großvaters gesegnet. Damit stehen erstmals drei Generationen der Pecoraros gleichzeitig auf der Bühne.

Von der Klassik bis zum Jazz

Dann intoniert Oscar mit „Besamo mucho“ einen Bossa nova, der richtig unter die Haut geht. Nun spannt sich der musikalische Bogen von Klassik über Pop/Rock bis zum Jazz. Die Pecoraros nehmen mit einem grandiosen Orchester ihr Publikum mühelos über alle Genres hinweg mit. Von Wien nach Italien, nach England, Spanien, Südamerika und nach New York. Von den Bühnen der renommiertesten Opernhäuser bis zur „verrauchten Jazzspelunke“. Und, schlussendlich spielen und singen die Pecoraros dann noch den italophilen Titel „Bambina“, den Mario für seine Tochter geschrieben hat. Da gehen wirklich alle Herzen auf.

Die Besucher sind restlos begeistert, standing ovations, mehrere Zugaben. Die letzte Nummer im regulären Programm ist: „Thank you fort he music“ von ABBA. Da haben wir sie wieder, die „MUSIC“. Alle Konzerte, ob in Wien, in Vorarlberg oder erstmals im Herbst des Vorjahres in der kommenden Kulturhauptstadt Bad Ischl sind ausverkauft.

Am 30. und 31. März gastieren die Pecoraros wieder in Wien im Akzent Theater.

