Damals bei uns in Kritzendorf

„Die Benützung von Schwimmkleidern, die den Anstand und das Sittlichkeitsgefühl verletzen, ist strengstens untersagt“ - so hieß es in den 1920er Jahren in der Badeordnung für das Strombad Kritzendorf. Von einer Abkühlung schreckte das allerdings niemanden ab. Der Strom war und ist dort bei normalen Pegel seicht, die Strömung relativ gering, die Schifffahrtsrinne weit entfernt. Damals war außerdem eine Sandbank vorgelagert. Anfänger übten ihre ersten Tempi in Schwimmkörben am Floß.