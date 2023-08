Spende an den Sozialladen

1.800 Euro – So viel erbrachte die Fastenaktion der Pfarre Kritzendorf, die unter dem Motto eines bewussten Umgangs mit Lebensmitteln stand. Etwas verspätet, dafür aber in einer sorgfältig abgeklärten Form übergab Christian Jochum im Namen der Pfarre diesen Betrag in Form von Einkaufsgutscheinen an die Leiterin des Klosterneuburger Sozialladens, Carola Berger.

„Wir bekommen Lebensmittelspenden von Firmen immer unregelmäßiger und schwer planbar. Daher sind Gutscheine, mit denen wir kurzfristig Bedarfslücken schließen können, sehr nützlich für uns“, so die Marktleiterin. Und weiter: „Und leider ist die Nachfrage von Menschen, die auf unser Geschäft als Einkaufsquelle angewiesen sind, nicht kleiner geworden. Umso mehr sind wir froh über jede Spende, sei es als Lebensmittel oder in geldwerter Form“.