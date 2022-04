Wer rasch hilft, hilft doppelt: Kurse für Ukrainer in Klosterneuburg

Werbung

Bereits etwa 200 Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Klosterneuburg untergebracht. Sie werden zumeist in privaten Quartieren versorgt und erfahren dort bestmögliche Unterstützung. Den Kindern und Jugendlichen wird rasch in Klosterneuburg der Schulbesuch ermöglicht. Sie finden in den Volksschulen, in den Mittelschulen und im Gymnasium Aufnahme.

Besonders wichtig ist, dass alle möglichst rasch an Deutschkursen teilnehmen können, weshalb die Volkshochschule URANIA Klosterneuburg sofort Kursgruppen für Volksschüler, Schüler ab 10 Jahren und Erwachsene auf die Beine gestellt hat. Direktor Rudolf Koch ist es gelungen, in wenigen Tagen vier speziell für Deutsch als Fremdsprache ausgebildeten Lehrerinnen zu organisieren, die auch sofort bereit waren, diese Kurse zu übernehmen.

„Es ist unglaublich, welche Dankbarkeit bei den Anmeldungen zu spüren war.“ Stadträtin Maria Theresia Eder

Unterstützung erhält die VHS dabei von dem Rotary Club Klosterneuburg, dem Lions Club Klosterneuburg Babenberg und dem Lions Club Klosterneuburg Futura sowie dem Soroptimisten Club Klosterneuburg: Sie übernehmen gemeinsam die Kosten für die erste Kursserie von Basis-Deutschkursen für Ukraine-Flüchtlinge, damit diese die Kurse kostenlos besuchen können.

Die Stadtgemeinde Klosterneuburg hat in einem Beschluss auch die Finanzierung weiterer Kurse zugesagt, ebenso gibt es Unterstützungen vom Dachverband der Volkshochschulen. So konnten bereits am 24. März die ersten beiden Deutschkursen gestartet werden. Alle vier Kurse sind mittlerweile bereits ausgebucht, die Volkshochschule arbeitet bereits an Folgeterminen.

„Ich bin begeistert von der Unterstützungsbereitschaft der Klosterneuburger Bevölkerung – da helfen wirklich alle zusammen“, freut sich Stadträtin Maria Theresia Eder.

Bei diesem Termin wurden die ukrainischen Flüchtlinge von der Volkshochschule dolmetscherunterstützt beraten. „Es ist unglaublich, welche Dankbarkeit bei diesen Anmeldungen zu spüren war, das lässt mich hoffen, dass wir alle gemeinsam diese Situation meistern können“, zeigt sich Eder überzeugt von der Richtigkeit der raschen Aktion.

Für Anmeldungen und Fragen zu weiteren Deutschkursen: VHS unter 02243/444 473 DW, vhs@klosterneuburg.at oder auf www.klosterneuburg.at/vhs .

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.