Die „Hitparade“ der Pflanzenöle

Hier ist sie: die „ Hitparade“ der bekanntesten und wertvollsten Pflanzenöle. An erster Stelle steht für die Salatzubereitung das Olivenöl, gleich danach das Rapsöl, das man ja auch das Olivenöl des Nordens nennt. Doch es gibt inzwischen auch bei uns viele andere hervorragende Öle, die ganz spezielle Geschmacksnuancen bieten. Salat-Fans sollten daher öfter mal ein anderes, neues Öl probieren.

Rapsöl, das „Olivenöl des Nordens“ kann es an Qualität mit dem Olivenöl aufnehmen, ist sehr geschmacksneutral und daher für Salate und gedämpftes Gemüse sehr geeignet. Es verfügt auch über große Mengen an Vitamin E und A. Der Vorteil: Rapsöl kann man erhitzen, kann damit braten und backen. Olivenöl verträgt keine Hitze über 180 Grad Celsius. Daher sollte man immer auch eine Flasche Rapsöl in der Küche vorrätig haben.

Kürbiskernöl wird aus den grünen weichschaligen Kürbiskernen gepresst und liefert reichlich Vitamin E sowie ungesättigte Fettsäuren für Herz und Kreislauf. Das Öl hat eine grün-bräunliche Farbe, schmeckt sehr samtig und nussig. Nicht für jedermanns Geschmack, stärkt es die Blase der Frau und die Prostata des Mannes. Eine steirische Besonderheit: Kurz vor dem Fertigwerden rührt man ins Rührei etwas Kernöl ein.

Sonnenblumenkernöl aus vollreifen Kernen der Sonnenblume ist sehr geschmacksintensiv, schmeckt fruchtig und ist ideal zu gemischten Salaten, zu Linsen, Gemüse und Soßen. Es liefert ebenfalls wertvolle Omega-6-Fettsäuren.

Olivenöl stärkt Herz und Kreislauf, senkt zu hohes böses LDL-Cholesterin und hebt das gute, schützende HDL-Cholesterin an. Olivenöl gibt jedem Salat einen ureigenen, mediterranen Geschmack und ist auch wunderbar, wenn es darum geht, al dente-Spaghetti kurz vor dem Servieren zu beträufeln.

Was sollte man nun für den Umgang mit all diesen Ölen wissen? Sie sind sehr heikel und können schnell ranzig werden. Daher sollte man beim Kauf das Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Man muss Pflanzenöle kühl und dunkel lagern. Bodensatz in der Flasche ist ein Zeichen von guter Qualität.

