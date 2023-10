Das Haus Leopoldstraße 18 (links) beherbergte zwischen 1891 und 1964 das Postamt, das vorher am Rathausplatz 13 untergebracht gewesen war. Ab 1917 war in den oberen Geschoßen des Hauses Leopoldstraße 19 (rechts) der Gendarmerieposten I - Obere Stadt stationiert. 1972 wurde die neue Dienststelle in der Franz Rumpler Straße 10 bezogen, wo auch noch heute die Klosterneuburger Polizeiinspektion beheimatet ist.