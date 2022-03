Die vier Temperamente

Werbung

Derzeit lassen amerikanische Ärzte in den USA uraltes Wissen über gesunde Ernährung wieder aufleben und sorgen damit für Aufsehen. Antikes Wissen des griechischen Arztes Hippokrates. Vor 2.000 Jahren entstand in Griechenland die Lehre und Philosophie von den vier Temperamenten. Hippokrates teilte die Menschen in vier Gruppen ein. Er eignete den Choleriker dem Feuer zu, den Sanguiniker der Luft, den Phlegmatiker dem Wasser und den Melancholiker der Erde. Und für jeden Temperamente-Typ gab er eigene Ernährungsanleitungen. Und das macht man jetzt in den USA wieder.

Der Choleriker

Der hitzige Feuer-Typ braucht Mahlzeiten, die ihn abkühlen und damit beruhigen. Er sollte reichlich frisches Gemüse genießen. Er verträgt Rohkost sehr gut. Besonders sinnvoll für den Choleriker: Möhren, Kohlrabi, Rote Rübe. Beim Obst sind es Äpfel und Birnen. Der Choleriker braucht Vollkornbrot mit einem hohen Roggenanteil, sollte dieses Brot aber nicht zu frisch essen. Er liebt aber auch bitteres Gemüse wie Rucola, Radicchio und die Kräuter Löwenzahn und Salbei. Er sollte Linsen, Blumenkohl, Bohnen und Kartoffel in den Speiseplan einbauen.

Der Sanguiniker

Er braucht Süßes aus der Natur. So wie Beeren, Marillen, Trauben. Die idealen Getreidesorten für ihn sind der Hafer, Dinkel und Naturreis. Ein Superkraftspender für den Sanguiniker sind warme Aufläufe aus Vollkorngetreide. Ideale Naturprodukte für eine gesunde Ernährung sind: Joghurt, Buttermilch, Sauermilch, rote Johannisbeeren, Gurken, Kürbis, Melone, Pfirsich. Interessant: Alle herben und bitteren Produkte sind für den Sanguiniker nicht empfehlenswert.

Der Phlegmatiker

Er braucht für seine Gesundheit scharfe und appetitanregende Speisen. Ihm tun Zwiebel, Rettich, Radieschen, Chili, Cayenne, Pfeffer und Curry gut. Früchte- und Blütetees liebt er. Der Phlegmatiker hat aber auch den Hang zum Süßen, sollte allerdings diese Sehnsucht nur hin und wieder mit einem kleinen Stück dunkler Schokolade mit 70 bis 80 Prozent Kakao-Anteil stillen. Da die meisten Phlegmatiker ein schwaches Verdauungssystem haben, sollten sie allzu fette Speisen meiden.

Der Melancholiker

Er ist ein großer Freund des Honigs. Kaltgeschleudert ist er für ihn wie eine Naturarznei. Er braucht als Gewürze Pfeffer und Curry. Er sollte sich ballaststoffreich, also mit Vollkornprodukten, viel Obst und Gemüse, ernähren, weil er zu Verstopfung neigt. Schlecht sind für den Melancholiker aufgewärmte, lang gekochte Speisen. Der Melancholiker benötigt für seine Gesundheit frische und heimische Kost aus der Region.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.