Eine App für das Klosterneuburger Wasser

Werbung

Einen „sehr wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung der Wasserversorgung, aber auch in Richtung Bürgerservice“ nennt es Stadtrat Markus Presle: Ab 2023 werden in den 9.200 Klosterneuburger Haushalten digitale Wasserzähler eingebaut.

Die meisten kennen es – einmal im Jahr kommt die Aufforderung der Stadtgemeinde, den Wasserzählerstand abzulesen: Ein manueller Prozess, der mit einigem Aufwand verbunden ist, je nachdem wo der Wasserzähler verbaut ist. Genau dieser Prozess, verspricht Presle, soll durch die neuen digitalen Zähler und die dazugehörige Software „Waterloo“ vereinfacht werden.

Mehrere Möglichkeiten sollen den Klosterneuburgern in Zukunft zur Ablesung des Zählerstands zur Verfügung stehen, digital und nicht-digital.

Eigene App für den Zählerstand

So kann man mittels der „Waterloo-App“ den Zählerstand abfotografieren oder händisch eingeben, die App übernimmt die Übermittlung an den Wasserversorger. Zusätzlich steht eine 24-Stunden-Hotline zur Verfügung, für jene, die die Zahlen telefonisch einmelden, sowie ein Webformular.

Die gewohnten Wege, den Zählerstand per Post, e-mail oder persönlich bei der Gemeinde zu melden, bleiben bestehen.

Bisher melden nur 70 Prozent der Bezieher ihre Zählerstände, führt Stadtrat Presle aus, die restlichen 30 Prozent werden von Mitarbeitern der Wasserversorgung händisch abgelesen oder geschätzt.

Datenqualität für die Stadt erhöhen

Durch die Digitalisierung erhofft sich die Stadt eine höhere Rücklaufquote und höhere Datenqualität. Ebenso sieht Presle die Fehlerhäufigkeit schwinden, je weniger manuelle Schritte erforderlich sind.

Zu groß für Funkwasserzähler

Funkwasserzähler wird es in Klosterneuburg vorerst noch nicht geben. „Technisch sind diese Systeme noch nicht so weit, um das für so viele Zählerpunkte auszurollen“, erklärt Stadtrat Presle. In den nächsten Jahren soll es diese Möglichkeit geben, sofern sich „Kosten und Nutzen rentieren“. Die Software wäre bereit diese Funktion zu integrieren.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.