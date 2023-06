Roadshow für mehr Cybersicherheit in Klosterneuburg

Die zunehmende Digitalisierung eröffnet neue Chancen und Möglichkeiten. Jedoch sind mit diesen Chancen auch Risiken verbunden. Je stärker unser Leben und die Welt um uns herum digital werden, desto mehr Angriffsflächen entstehen für Cyberkriminalität. Das Bundesministerium für Inneres und das "Haus der Digitalisierung" setzen daher auf Awareness und Präventionsmaßnahmen, um diesem Trend entgegenzuwirken: In einer gemeinsamen Roadshow im Jahr 2023 soll die Aufmerksamkeit und Sensibilität im Umgang mit Sicherheitsfragen im digitalen Raum gesteigert werden.

Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Bildungseinrichtungen, Verwaltung und die Wirtschaft. Am Vormittag machte die Roadshow am BG/BRG Purkersdorf Station, mittags an der Bezirkshauptmannschaft Tulln und abends an der Bezirksstelle der Wirtschaftskammer Klosterneuburg. Im Fokus der Roadshow-Stationen stand ein Expertenvortrag von Martin Merka, der für den Bereich der Cyber-Prävention in der Abteilung IV/S/2 (Netz- und Informationssystemsicherheit) im Bundesministerium für Inneres zuständig ist.

Partner der Roadshow sind neben dem "Haus der Digitalisierung" und dem Bundesministerium für Inneres auch die Wirtschaftskammer Niederösterreich, die Industriellenvereinigung Niederösterreich, das Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) und die Initiative "Mach heute Morgen möglich" von Microsoft Österreich.

Neben der Roadshow wird das "Haus der Digitalisierung" gemeinsam mit dem Enterprise Training Center (ETC) und Microsoft Österreich auch die Security Boost Camps Niederösterreich im Jahr 2023 fortsetzen. Ab September werden drei verschiedene Formate für unterschiedliche Zielgruppen in Niederösterreich angeboten: kostenfreie Trainings, um sich mit den Grundlagen der Cybersicherheit auseinanderzusetzen, eine Basisschulung für Unternehmen mit Zertifizierung als Einstieg in das Thema sowie ein Fortgeschrittenenformat für Absolventinnen und Absolventen vergangener Qualifizierungen.

Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind ab sofort unter https://www.skills-campus.at/security-boostcamp/ verfügbar.