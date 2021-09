Das Ziel im neuen Schuljahr ist klar: „So viel Normalität wie möglich“ strebt Direktorin Hemma Poledna an. Pandemie und Vorgaben machen das zu keinem leichten Unterfangen. Wie schon die Monate zuvor, ist auch das mittlerweile vierte Covid19-Semester vom allgegenwertigen C-Wort geprägt.

Und das erfordert besondere Maßnahmen: Maskenpflicht am Gang und drei Tests pro Woche, zweimal Antigen und einmal PCR. Bei rund 1.200 Schülern im Haus stellt das vor logistische Herausforderungen – und einen enormen Mehraufwand für alle.

Umso mehr, wenn ein Test doch einmal anschlägt. Das positive Ergebnis wird von der Schule gemeldet – dann heißt es warten. „Ich würde mir wünschen, dass Bescheide schneller kommen“, appelliert die Direktorin und bekrittelt: „Vieles ist nicht nachvollziehbar, die Vorgaben sind teilweise unklar.“

Schwammige Vorgaben als Herausforderung

Erst am Freitag verzeichnete das Gymnasium zwei positive Fälle. In einer Schule kann das fatal werden. Poledna: „Ein Fall ist ein Fall. Aber das betrifft schnell eine ganze Klasse, die dann noch mit anderen Klassen in Gruppen geteilt ist. Das ist sehr vielschichtig.“

Ein schnelles Handeln sei essenziell – am Freitag wurden die beiden Klassen in Quarantäne geschickt, auf Bestreben der Direktion. Offizielle Entscheidungen kommen teils spät, manchmal sogar widersprüchlich. Das sei, so Poledna, den schwammigen Vorgaben geschuldet. „Die BH Tulln ist wahnsinnig bemüht, und ich habe großen Respekt vor der Arbeit“, will die Direktorin die Behörde nicht anpatzen.

Lob hat sie für das Miteinander in der Schulgemeinschaft parat: „Schüler und Eltern machen gut mit. Die Lehrer ziehen an einem Strang.“ Besonders erfreulich: Der Lehrkörper ist fast vollständig geimpft, auch in der Oberstufe verzeichnet das Gym eine hohe Rate.

Übrigens: Mit Montag ist die dreiwöchige Sicherheitsphase ausgelaufen – seitdem müssen nur noch ungeimpfte Kinder testen, geimpfte können das Testangebot aber auch weiterhin nutzen. Jeden Donnerstag evaluiert das Bildungsministerium die Situation in den Schulen neu, gegebenenfalls treten ab dem folgenden Montag wieder neue Maßnahmen in Kraft.