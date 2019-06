Nicht sehr schmeichelhaft kommentierten die politischen Mitschreiber den Abgang von Stadtrat Stefan Mann (SPÖ) von der Stadtparteispitze. So attestierten die Grünen der SPÖ politische Bedeutungslosigkeit als Beiwagerl der ÖVP, die FPÖ zweifelt sogar an der Befähigung Manns zum Politiker. Und Peter Hofbauer ortet eine Mitschuld der SPÖ am Happyland-Desaster.

Das kann der Fraktions-Chef der SPÖ Klosterneuburg, Karl Schmid, nicht unwidersprochen lassen: „Leider haben Wimmer, Hofbauer & Co einige Erinnerungslücken oder verschwommene Wahrnehmung.“

Es sei die SPÖ gewesen, die es erst ermöglicht hätte, die Prüfung des Rechnungshofes zum Thema Happyland zu empfehlen, und Hofbauer solle mit seinen Schuldzuweisungen vorsichtiger umgehen. Schmid: „Es ist genau umgekehrt, wir sind nicht mitschuldig, sondern haben wesentlich zur Aufklärung beigetragen. Wir waren die Ersten, die das Gespräch zum damaligen Geschäftsführer gesucht hatten, und haben dann mit dem Bürgermeister in guter Zusammenarbeit erste Schritte zur Klärung eingeleitet.“

Dass man als Juniorpartner in einer Koalition mit guten Ergebnissen in der politischen Arbeit der Stadtregierung in der Öffentlichkeit nicht auffällt, sei eben leider Fakt.

„Da braucht es schon die Polterer der Opposition. Nur, wo ist deren Verdienst, außer gegen alles zu sein?“, so Schmid weiter. Die Grünen selbst hätten vor kurzem sogar zwei Abgänge in ihrer Grünen Fraktion. Das sei ein ganz normales Prozedere, das immer wieder vorkomme.

Und dann schießt sich der rote Fraktions-Chef voll auf die Grünen ein: „Es waren eindeutig die Grünen, die in der damaligen Zusammenarbeit mit der ÖVP willfährig waren. Sie haben damals das groß gedachte Verkehrskonzept mit Tunnel, Umfahrung, Brücke abgelehnt und schreien jetzt über das von den Grünen mitverschuldete Verkehrschaos. Hätten die Grünen damals mit dem Weitblick der SPÖ mitgezogen, gäbe es heute kein Verkehrsproblem dieses Ausmaßes.“