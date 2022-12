Moderne Familienpolitik in Klosterneuburg: „Großer Wurf gelungen“

Was braucht es für eine moderne Familienpolitik? Dieser Frage gingen die ÖVP Frauen beim „Wir Niederösterreicherinnen“-Diskussionsabend im Raiffeisensaal nach. Maria Theresia Eder, Stadträtin für Bildung, Familien und Frauen, ist sich sicher: „Eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung ist eines der wesentlichen Kriterien.“

Die Stadtgemeinde habe dahingehend in den vergangenen Jahren große Schritte getätigt: Vor etwa 15 Jahren „war Wüste in Klosterneuburg für Kleinkindbetreuung. Da gab es genau 28 Plätze in einer Krabbelstube und ein paar Tagesmütter“, erinnert sich Eder zurück. Heute hat die Stadt 125 Betreuungsplätze.

„Wir können alle Kinder ab zweieinhalb Jahren unterbringen“

„Wir hören da nicht auf – wir haben bereits das nächste Projekt entwickelt. Nächstes Jahr werden wir mit einer zweigruppigen Betreuungseinrichtung im Generationenhaus Weidling in Betrieb gehen“, plant die Stadträtin. 30 Kinder werden dort Platz finden. Addiert man dazu auch noch Tagesmütter und -väter, „kommen wir für Kleinkinder auf einen Betreuungsgrad von über 70 Prozent“, bilanziert Eder.

Beim Kindergarten ist die Quote bei 99,2 Prozent. Eder: „Wir können alle Kinder ab zweieinhalb Jahren unterbringen.“ Als 2008 das Eintrittsalter von drei auf zweieinhalb heruntergesetzt wurde, baute die Stadt massiv aus. Das ist auch jetzt, mit dem Sprung von zweieinhalb auf zwei geplant: „Ich freue mich auf die Herausforderung, die diese Weichenstellung bringt, weil das ist moderne Familienpolitik.“

Schon jetzt greift die Gemeinde tief in die Tasche: Die Kleinkinderbetreuung wird pro Jahr mit 125.000 Euro direkt gefördert, beim Kindergarten sind es drei Millionen Euro. Die Neuerungen brauchen weitere Investitionen.

„Das ist ganz schön teuer, ich weiß. Aber ich glaube, dass uns da wirklich ein großer Wurf gelungen ist“, unterstreicht auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Der Masterplan: „Wir wollen in den nächsten fünf Jahren eine eindeutige Vorwärtsbewegung machen in die Richtung, dass wir die jungen Familien entlasten.“ Veränderte Lebensumstände erfordern eine frühere Kinderbetreuung, aber letztlich „soll jeder sein individuell richtiges Modell finden, wir als Stadtgemeinde müssen das Angebot dafür schaffen“, schließt Eder ab.

