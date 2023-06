Rotarier laden zu Benefiz-Vorstellung der „operklosterneuburg“

Bereits seit dem Jahr 2007 verfolgen der Rotary Club Klosterneuburg und die operklosterneuburg eine gemeinsame Vision: sie wollen Menschen in Not schnell und unbürokratisch helfen. Jeden Sommer spielte das Ensemble der Oper eine exklusive Sonderaufführung zugunsten des Rotary Clubs Klosterneuburg und dessen Förder-Projekten. Über die Jahre wurden auf diese Weise weit über EUR 100.000 gesammelt und in ausgewählte Projekte investiert. Es entwickelte sich eine enge Beziehung des lokalen Rotary Clubs zum Ensemble und dessen Leitung, vor allem zu Intendant Michael Garschall und dem Musikalischen Leiter und Dirigent Christoph Campestrini.

2023 steht im Kaiserhof des Stift Klosterneuburg die Oper „Don Carlo“ von Giuseppe Verdi auf dem Spielplan. Die Rotary -Benefizvorstellung findet am 11. Juli 2023 um 20:00 Uhr statt. Der Kartenverkauf ist schon voll im Laufen und vor allem die besten Kategorien sind stark nachgefragt. Sichern sie sich rasch ihre Karten für diesen wunderbaren Opern-Abend.

Unterstützen sie diese Benefizveranstaltung und kaufen sie Ihre Karten. Tickets beziehen Sie telefonisch über 02243 / 444 – 424 oder online über www.operklosterneuburg.at

operklosterneuburg 2023 - die Produktion

Drei Jahre arbeitete Intendant Michael Garschall an der Realisierung seiner Wunschproduktion, welche die 25. Opernproduktion seiner Intendanz markieren wird. Garschall schwärmt: „Von einem DON CARLO im Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg träume ich seit 25 Jahren. Heuer wird diese Vision Wirklichkeit, noch dazu mit einer sensationellen Besetzung! Es wird eine Jubiläums-produktion mit Starglanz!“

Der internationale Weltstar Günther Groissböck wird die Produktion in Doppelfunktion, sowohl als Regisseur, und auch als „Philipp II", prägen.

Diese Rolle sang Günther Groissböck zuletzt, heftig bejubelt, an der New Yorker Metropolitan Opera.

Hochkarätig ist auch der Rest der Besetzung: Arthur Espiritu debütiert in der Titelpartie des „Don Carlo", Margarita Gritskova ist erstmals als „Prinzessin Eboli" zu erleben, Thomas Weinhappel gibt sein Rollendebüt als „Marquis von Posa". Karina Flores, gefeierte Leonora/La Forza 2021, kehrt als „Elisabeth" innden Kaiserhof zurück. Die Partie des „Großinquisitors" wird von Matheus França gesungen.

Christoph Campestrini dirigiert in bewährter Weise die großartige Beethoven Philharmonie, Hans Kudlich zeichnet erneut für ein imposantes Bühnenbild verantwortlich, Andrea Hölzl entwirft die einzigartigen Kostümkreationen.

Klosterneuburg und die Rotarier freuen sich auf „Don Carlo" – das Opernhighlight des NÖ Kultursommers. Eine starbesetzte Jubiläumsproduktion – absolut sehens- und hörenswert!

RC Klosterneuburg Präsident Reinhard Eder: „Die operklosterneuburg und der RC Klosterneuburg konnten gemeinsam so viel Freude und Positives Jahren umsetzen. Diese tolle Freundschaft ist der Beweis, dass man gemeinsam wirklich nachhaltig Verbesserungen schaffen kann“

Michael Garschall, Intendant operklosterneuburg; „Es erfüllt mich als Rotarier und Kulturschaffender mit großer Freude und Stolz, dass diese beiden Institutionen, die so viel Gutes für Klosterneuburg und die Region bewegen, ihre Partnerschaft auch heuer wieder eindrucksvoll unter Beweis stellen“