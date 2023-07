Damals bei uns in Klosterneuburg

Seit jeher war die Donau für Klosterneuburg zugleich Lebensader und Schicksal. Der Verkehr spielte sich früher zum größten Teil auf dem Strom ab. Er trieb auch die vielen Schiffmühlen, in denen das Getreide gemahlen wurde, an. Die Schiffmühler saßen in den Ufergemeinden. Viele von ihnen waren gleichzeitig „Schiffmühler“ und „Bachmühler“. Auch an den Bächen - Kierling und Weidlingbach, in St. Andrä am Hagenbach - gab es Mühlen. Eine davon, die Plannermühle am Weidlingbach, besaß für den Eigenbetrieb schon vor 1900 ein eigenes kleines Elektrizitätswerk.