Wein, Tod und Liebe im Dreivierteltakt in Klosterneuburg

Das zweite Konzert der Reihe „Donau Aufwärts – das Wienerlied auf Sommerfrische“ lockte noch mehr Gäste an als der erste Termin: Das beeindruckt nicht nur Intendant Christian Tesak, der erfreut feststellte, diesmal noch mehr unbekannte Gesichter entdecken zu dürfen – „beim ersten Mal müssen ja immer vor allem Familie und Freunde kommen“. Veranstalter Michael Bauer stellte mit einem Lächeln im Gesicht rasch noch ein paar Sessel in den Hof des Pfalzhofs.

„Neurotisch erotisch“ – soll heißen, „es ist kompliziert“ in der Liebe, so beginnen Tini Kainrath und Peter Havlicek. Vom Dudler bis zur Wienerlied-Interpretation des Ray Charles Klassikers „Hallelujah I love her so“ überzeugten sie das Publikum. Die beiden Ausnahmekünstler kennen sich seit – wir dürfen es verraten – 1992, einander vorgestellt durch niemand geringeren als den Wienerlied-Doyen Karl Hodina. In der Corona-Zeit fanden sie nun endlich Gelegenheit zur gemeinsamen Tonaufnahme.

Im zweiten Teil des Doppelkonzerts extrahierten Tommy Hojsa und Tochter Constanze die „Essenz des Wienerliedes“. Wein, Tod und Liebe im Dreivierteltakt verstanden die Gäste im Pfalzhof in dieser Form dargeboten nur zu gut.

Beim nächsten Termin des Wienerlied-Festivals am Donnerstag, 31. August, erwarten Sie Die Strottern und Christian Tesak und Kabane 13.