Rückkauf für die Sanierung am Treppelweg in Höflein

Der Donauradweg erstreckt sich über 2.850 Kilometer von Donaueschingen in Deutschland bis zur Mündung der Donau in das Schwarze Meer. 380 Kilometer führen davon durch Österreich, 260 Kilometer durch Niederösterreich. Und ein Abschnitt auch durch Höflein, Kritzendorf und Klosterneuburg. Nun sollen die drei Rast- und Ruheelemente beziehungsweise die Kulturhinweistafeln (Donauwellen) erneuert werden. Dazu musste die Stadtgemeinde diese von der „Donau Niederösterreich Tourismus GmbH“ zurückkaufen - für den Betrag von 1,20 Euro. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde dies beschlossen.

Mittels Gemeinderatsbeschluss vom 1. Oktober 2004 hat die „Donau Niederösterreich Tourismus GmbH“ zur Umsetzung von Wander- und Fahrradprojekten im Gemeindegebiet von Höflein, Kritzendorf und Klosterneuburg an drei Standorten diese Ruhe- und Informationszonen errichtet. Konkret betrifft es den Rastplatz entlang des Treppelwegs in Höflein, den Rastplatz in der Durchstichstraße beim Spielplatz/Bahnhof und in Klosterneuburg den Rastplatz In der Au/Rollfährenstraße.

Regionalförderung von 60 bis 70 Prozent

Seit der Errichtung werden die Rastplätze - wie vertraglich vereinbart - von der Stadtgemeinde gewartet und gepflegt. Die Betreuung der Kulturhinweistafeln erfolgte bisher durch die „Donau Niederösterreich Tourismus GmbH“. Nun besteht die Möglichkeit für die Sanierung dieser Elemente beim Land Niederösterreich, um eine Regionalförderung in der Höhe von 60 bis 70 Prozent anzusuchen. Dafür müssen allerdings die Elemente der Radrastplätze im Besitz der Gemeinde sein. Seitens der „Donau Niederösterreich Tourismus GmbH“ wurde daher ein Kaufvertrag für den Ankauf der Rast- und Ruheelemente sowie der Kulturhinweistafeln an den drei Standorten an die Stadtgemeinde Klosterneuburg übermittelt. Der Kaufpreis für alle drei: 1 Euro, plus 20 Prozent Umsatzsteuer. Eine weitere Voraussetzung für eine Förderung von Sanierungsmaßnahmen ist der Beitritt zu einer ARGE mit anderen niederösterreichischen Gemeinden.

Die „Donau Niederösterreich Tourismus GmbH“ wird als „ARGE Sprecher“ auftreten und die administrativen Tätigkeiten wie Fördereinreichungen und Abwicklung übernehmen. Ein Beitritt zur ARGE als auch die Sanierung der Elemente sind mit dem Kauf der Rast- und Ruheelemente nicht verpflichtend. Für einen Beitritt zur ARGE ist noch ein gesonderter Vertrag notwendig.

Die Gestaltung, Beklebung und Betreuung der Kulturhinweistafeln sollen für Höflein, Kritzendorf und Klosterneuburg vom Stadtmarketing Klosterneuburg erfolgen. Dies wurde in der letzten Gemeinderatssitzung auf Antrag des Stadtrates beschlossen.

Das Projekt selbst ist allerdings derzeit in Einreichung und ein genauer Plan ist derzeit auch dem Stadtmarketing nicht bekannt.