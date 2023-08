Herbert Huscsava übernimmt ärztliche Leitung im UK Tulln

Seit Jänner 2021 ist Herbert Huscsava bereits als ärztlicher Direktor im Landesklinikum Klosterneuburg tätig und konnte viele Erfahrungen in diesem Bereich sammeln. Im Februar 2022 war er beim Aufbau der ambulanten chirurgischen Versorgung, die rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zur Verfügung steht maßgeblich beteiligt. Huscsava leitet bereits die gemeinsame Opferschutzgruppe vom LK Klosterneuburg und dem Universitätsklinikum Tulln und veranstaltet regelmäßig Schulungen in diesem Bereich. Ihm ist die gute Vernetzung mit externen Diensten, wie der Polizei, dem Gewaltschutzzentrum, dem Bezirksgericht und dem Frauenhaus ein großes Anliegen.

Weiters hat er sich für das Universitätsklinikum Tulln das Ziel gesetzt dem Ärztemangel entgegenzuwirken und weiterhin eine exzellente Ausbildung von Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern, Fachärztinnen und -ärzten zu gewährleisten. Huscsava hebt hervor, wie wichtig es ist die Spezialisierungen zu forcieren: „In Zeiten der fortschreitenden Spezialisierung in der Medizin setzen wir den Fokus darauf, einzelne Fachbereiche gezielt zu stärken und auszubauen. Dadurch wollen wir eine noch höhere Expertise und Qualität in diesen Spezialgebieten erzielen, um unseren Patientinnen und Patienten bestmögliche Behandlungsmöglichkeiten zu bieten.“

Geschäftsführer der Gesundheit Region Mitte GmbH, Franz Laback, gratuliert Huscsava zur neuen Position und hebt die Vernetzung der beiden Kliniken hervor: „Durch die häuserübergreifende Funktion der Ärztlichen Direktion am Universitätsklinikum Tulln sowie dem Landesklinikum Klosterneuburg werden bestehende Synergien im medizinischen Bereich weiterentwickelt. Der Austausch unter den Häusern und die Zusammenarbeit mit Fokus auf die bestmögliche Behandlung für Patientinnen und Patienten in der Region ist unser oberstes Ziel.“ Durch die engere Zusammenarbeit der beiden Häuser Klosterneuburg und Tulln profitiert auch die Bevölkerung im Bezirk Tulln von einer verbesserten Versorgung und Abstimmung, heißt es in einer Aussendung.