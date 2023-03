Nicht nur in den eigenen vier Wänden oder im eigenen Garten steht nun der Frühjahrsputz an, sondern gleich in ganz Höflein. Treffpunkt für die dörfliche Putzaktion ist kommenden Samstag, 25. März, um 9 Uhr am Dorfplatz/Bahnhof. Festes Schuhwerk und Handschuhe sind sicherlich hilfreich. Die Dorfreinigung wird etwa zwei Stunden dauern.

