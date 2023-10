Ein Pferd im Klosterneuburger Happyland?

Die Dreharbeiten zum Spielfilm „Happyland“ von Evi Romen haben in Klosterneuburg begonnen. Es ist Evi Romens zweiter Kinospielfilm als Regisseurin: mit ihrem Debut „Hochwald“ hatte sie den Golden Eye Award des Filmfestivals Zürich, den Großen Diagonale-Preis und den Preis für den Besten Spielfilm des Filmfestivals Bozen gewonnen. „Happyland“ wird, so wie „Hochwald“, von Alexander Dumreicher-Ivanceanu & Bady Minck mit „AMOUR FOU Vienna“ produziert.

In den Hauptrollen sind Andrea Wenzl und Simon Frühwirth, in weiteren zentralen Rollen Michaela Rosen, Michael Pink, Robert Stadlober, Simone Fuith, Birgit Stöger, Oliver Welter und Alicia Edelweiß zu sehen. Die Kamera führt Martin Gschlacht („Club Zero“, „Ingeborg Bachmann“), das Szenenbild verantworten Renate Martin und Andreas Donhauser („Böse Spiele - Rimini Sparta“), das Kostüm gestaltet Cinzia Cioffi (Österreichischer Filmpreis Bestes Kostüm für „Hochwald“), die Bildmontage hat Karina Ressler („Fuchs im Bau“,„Little Joe") übernommen.

Ein Film über gesellschaftskonformes Verhalten - und das Gegenteil

Im Film kehrt Hauptfigur Helen nach einer Karriere als Popmusikerin in London in ihren Heimatort an der Donau zurück. Dort trifft sie auf die Geister ihrer Jugend in Form von ehemaligen Band-Kollegen, ihrer Jugendliebe und eines mysteriösen jungen Pferdenarren. Regisseurin Evi Romen dazu: „Helen macht, was sie immer macht, wenn es brenzlig in ihrem Leben wird – sie sucht nach Ablenkung. Dieses nicht gesellschaftskonforme „Ausbüchsen“, und die Angst vor der Begegnung mit der Vergangenheit, welche sich gesellschaftskonform verhält, möchte ich als wesentlichen Inhalt dieses Films hervorstreichen.“

Alexander Dumreicher-Ivanceanu & Bady Minck (Produzent und Produzentin): „Eine Frau kehrt zurück, an den Ort ihrer Jugend, an die Donau. Mit ‚Happyland“ verhandelt Evi Romen zentrale Themen menschlicher Existenz: Aufbruch und Rückkehr, das Zerbrechen der Liebe und die Sehnsucht nach derselben, das Spannungsverhältnis von Familie, Freundschaft und dem unbändigen Drang nach Freiheit.“

Der Film wird von „AMOUR FOU Vienna“ produziert und bis Ende Oktober in Wien und Niederösterreich gedreht. Polyfilm Filmverleih bringt „Happyland“ 2024 in die österreichischen Kinos.

Für Happyland-Geschäftsführer Wolfgang Ziegler war der Filmdreh im Haus eine neue Erfahrung: „Man darf es nicht unterschätzen, ein paar Kleinigkeiten gab es immer wieder. Wir haben mit dem Filmteam aber gute Lösungen gefunden.“ Das reichte von einem Bereich, in dem es zu hell war – „und bei uns kann man oft nicht so einfach eine Lampe abschalten“ bis zu Nachtdiensten, um jemanden vom Happyland im Haus zu haben während des Drehs.

Zieglers Fazit: „Wir hoffen, dass es ein guter Film wird und gute Wirkung für das Happyland erreicht."