Stadtplatz als Filmkulisse

Mordalarm in Klosterneuburg! Aber keine Angst: Hier wird nur für einen neuen Fall des Soko Donau Teams gedreht. Bereits Ende letzter Woche kam es dabei zu kurzfristigen Sperren. Am Donnerstag, 1. Juni, wird dann die Hofkirchnergasse zum Drehort. Am Vormittag ist diese dann für Kfz gesperrt. Außerdem wird es wieder Anhaltungen für Fußgänger und Fahrradfahrer geben.

Klosterneuburg diente schon mehrmals als Kulisse für die beliebte Krimiserie, für die nun Staffel 19 gedreht wird.

