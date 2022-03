Klosterneuburgs HBLA-Leiter: „Was wir bräuchten, ist eine Woche Regen“

Werbung

Strahlend blauer Himmel und kein Wölkchen weit und breit. So zeigte sich der Großteil der letzten Wochen. Was die Menschen vielleicht freut, ist für die Natur weniger gut. Denn eines fehlt ganz eindeutig: Regen. Wälder, Wiesen und Weingärten leiden bereits unter der Trockenheit.

Mit der Trockenheit steigt auch die Brandgefahr in den Wäldern. Bereits seit 11. März gilt im gesamten Bezirk Tulln – und mittlerweile in allen Bezirken Niederösterreichs – eine Verordnung zwecks Vorbeugung von Waldbränden.

In Klosterneuburg musste die Feuerwehr sogar schon zu einem Flurbrand beim Treppelweg ausrücken, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Damit es nicht mehr zu solchen Zwischenfällen kommt, wurde von der Bezirkshauptmannschaft die Verordnung erlassen.

„Der Wein treibt noch nicht aus, und auch die meisten Obstsorten haben noch ein bisschen Zeit, bevor der Wachstumsschub einsetzt.“ Reinhard Eder Direktor der HBLA für Wein- und Obstbau

„Im gesamten Verwaltungsbezirk Tulln sind das Rauchen sowie jegliches Feuerentzünden im Wald und in dessen Gefährdungsbereich verboten“ – heißt es in der Verordnung. Der Gefährdungsbereich ist überall dort gegeben, wo die Bodendecke oder die Windverhältnisse das Übergreifen eines Bodenfeuers oder das Übergreifen eines Feuers durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen.

Die FF Klosterneuburg musste bereits zu einem Flurbrand am Treppelweg ausrücken. Nun gilt im Wald und in der Nähe davon ein Verbot zum Entzünden von Feuer. Foto: FF Klosterneuburg

Wer gegen diese Verordnung verstößt, kann mit einer Geldstrafe bis zu 7.270 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen bestraft werden. Die Verordnung gilt bis 31. Oktober 2022.

Auch wenn die Niederschlagsmengen bereits das ganze letzte Jahr unterdurchschnittlich waren, gibt es bei der Stadtgemeinde Klosterneuburg noch keinen Grund zur Besorgnis – zumindest, wenn es um die Wasserversorgung der Klosterneuburger geht. „Die Wasserversorgung hält! Da ist noch lange nichts zu befürchten, sie hat ja auch selbst Rekordtrockenzeiten im Hochsommer bisher durchgehalten!“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Dennoch wird die Lage laufend begutachtet.

Winterfeuchtigkeit war kaum vorhanden

Im Wein- und Obstbau ist die Situation momentan noch nicht dramatisch für die kommende Ernte, aber auch hier wartet man sehnsüchtig auf Regen.

„Der Wein treibt noch nicht aus und auch die meisten Obstsorten haben noch ein bisschen Zeit, bevor der Wachstumsschub einsetzt“, erklärt Reinhard Eder, Direktor der HBLA für Wein- und Obstbau. Dennoch sei die Situation bereits besorgniserregend und nur viel Regen kann jetzt noch helfen.

„Was wir wirklich bräuchten, ist eine Woche Regen“, ist sich Eder sicher. In den vergangenen Monaten gab es auch kaum Winterfeuchtigkeit und somit sind auch die Reservoire leer. Mit einem einige Tage anhaltenden Niederschlag könnten diese wieder aufgefüllt werden und auch die Pflanzen würden davon profitieren. So sieht es auch Wolfgang Hamm, Leiter des Weinguts des Stifts Klosterneuburg.

„Die Wurzeln der Reben gehen bis zu 20 Meter tief in die Erde und auch der Knospenaufbruch hat noch nicht begonnen, daher geht es noch“, hofft aber auch Hamm auf Niederschlag.

Umstellung auf neue Sorten und Anbaumethoden

Zwar ist Klosterneuburg durch die Lage umgeben vom Wienerwald in Bezug auf Regen halbwegs gesegnet, dennoch muss man sich auch hier beim Anbau von Wein und Obst in den nächsten Jahren auf längere Trockenphasen einstellen. Eine Möglichkeit ist dabei die Umstellung auf trockenheits-resistentere Sorten.

Am Haschhof wird dies von der Wein- und Obstbauschule bereits praktiziert. Mit Unterlagssorten, deren Wurzeln tiefer in den Boden gehen, sollen Obstbäume mehr Wasser erhalten. Dabei „verteilt“ man einen dieser Bäume an der Oberfläche auf sechs bis sieben Bäumchen. Somit verteilt sich auch das Wachstum.

Aber auch wenn es in Klosterneuburg in den letzten Wochen und Monaten viel zu wenig Niederschlag gab, ist die Situation hier noch relativ gut. In Niederösterreich leiden vor allem das Weinviertel und die Thermenregion unter der Trockenheit.

