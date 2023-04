Albertina öffnet in Klosterneuburg: „Kunst will gesehen werden“

Das Essl Museum mit seiner Kunst der Gegenwart ist seit der Schließung 2016 Geschichte. Das Kunsthaus hat aber eine große Zukunft vor sich: Die Albertina plant jenen Standort, an dem sie ein Depot betreibt, neu zu öffnen. „Wir wollen das wichtigste und größte internationale Museum in einem Bundesland sein“, kündigt Direktor Klaus Albrecht Schröder an. Er betont im NÖN-Gespräch: „Kunst will gesehen werden. Sie ist nicht von uns erworben, uns geschenkt oder uns überantwortet worden, damit wir sie in den Keller in ein Depot sperren.“

"Kunst will gesehen werden. Sie ist nicht von uns erworben oder uns geschenkt worden, damit wir sie in den Keller in ein Depot sperren“: Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder. Foto: AlbertinaChristopher Mavric

Die Vision für Klosterneuburg: Auf einer Fläche von 3.000 m² sollen Werke aus den Sammlungen der Albertina – insgesamt zählen sie 65.000 Stück – zu sehen sein. Und das vielleicht schon heuer. Der Zeitplan: „Entweder bis Dezember, dass man zu Weihnachten bereits reingehen kann – und ich hoffe, diesen Plan halten zu können. Oder falls nicht, wird es Mitte Februar.“

Derzeit wird das Haus klimafit gestaltet. Als das Essl Museum in den 1990er-Jahren errichtet wurde, war es State of the Art. „Mittlerweile ist vieles natürlich nicht mehr so, dass es unseren heutigen Ansprüchen genügt“, erklärt der Albertina-Direktor. Im Sommer etwa überhitzt das Haus, also wird neu isoliert.

Gebäude wird derzeit klimafit umgerüstet

Und mit einer neuen Klimatisierung und der Umstellung auf LED-Beleuchtung will man Energie sparen. „Diese Investitionen tätigen wir im Augenblick. Das sind Maßnahmen, die wir so und so ergreifen, egal wie wir dieses Gebäude nutzen. Wir bemühen uns, das Umweltzeichen für die Albertina zu erhalten und das wird nicht scheitern am Essl Museum und seinem Status, der aus den 90er Jahren herrührt.“

Sind die Arbeiten fertiggestellt, wird das Essl Museum das sein, was es auch zu seinen Anfängen war: nämlich ein technisch avanciertes Museum am modernsten Stand. „Und wenn es das ist, wollen wir die Kunst, die wir ohnehin im Depot haben, sichtbar machen für die Öffentlichkeit. Mit geringstem finanziellen Aufwand wird das möglich sein“, ist der Albertina-Direktor sicher. Und: „Ich will es auch bewusst sehr niederschwellig positionieren. Es soll keine finanziellen Barrieren geben, dieses Museum zu besuchen.“

Dritter Standort neben Haupthaus und „modern“

Mit der geplanten Dependance folgt das österreichische Kunsthaus den Beispielen der weltweit großen Museen: „Die ,Albertina Klosterneuburg Essl Museum‘ wird das sein, was die Tate Liverpool für die Tate ist. Was der Louvre-Lens ist, was das Centre Pompidou-Metz ist. Es geht bewusst ein internationales, großes Museum in ein Bundesland hinein. Wir präsentieren dort Kunst, die Niederösterreich an keinem seiner anderen Museumsstandorte auch noch im Entferntesten zeigen kann“, unterstreicht Schröder.

Das neue Kunsthaus in Klosterneuburg wird – neben dem Stammhaus und der Albertina modern – der dritte Standort des Museums sein. Die Erweiterung ist auch der raschen Dynamik geschuldet. Schröder: „Tatsache ist, dass unsere Sammlung so gewachsen ist, dass wir nur einen Bruchteil unserer Kollektion – von Valie Export bis Maria Lassnig, von Georg Baselitz bis Gerhard Richter – zeigen können, trotz der Öffnung eines zweiten Standortes, der Albertina modern.“

Heißt: Man müsste die Wiener Museen ausbauen. Das geht aber nicht, die einzige Alternative ist ein weiterer Standort. Und die Ideen dafür sind schon sehr konkret: „Es wird rotierende Präsentationen geben aus den Sammlungen der Albertina. Das werde ich sicher zwei bis dreimal im Jahr wechseln“, blickt der Direktor euphorisch in die Zukunft.

