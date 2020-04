Früher war Filippovits sogar auf allen Auswärtsmatches der Klosterneuburger mit. Als Werner Sallomon unlängst sein 500. Ligaspiel als Trainer der Dukes coachte, war Filippovits geschätzt zum 250. Mal dabei. Für Basketball-Klosterneuburg ist er aber noch weitaus mehr als ein unschätzbarer Fotograf. Aus der Berichterstattung der Klosterneuburger ist er nicht wegzudenken, doch auch bei wichtigen Entscheidungen im Verein wird sein Rat und seine Meinung geschätzt.

Der langjährige Basketballfan, der auch schon bei Europacup-Endspielen und ähnlich wichtigen Veranstaltungen knipste, hat einen speziellen Blick für die großen und kleinen Situationen und öffnet nun mit der NÖN seine Archive um die denkwürdigsten Momente der letzten Jahre aus der Sicht des Fotografen zu beleuchten.

Freud und Leid für Basketball-Klosterneuburg

Das heurige Jahr wird sicherlich als eines der denkwürdigsten, wenn gleich nicht erfreulichsten, in die Geschichte des Klosterneuburger Basketballs eingehen. Auf dem ersten Tabellenplatz liegend, mit guten Chancen auf den Titel wurde die Saison abgebrochen. Um den ersten Platz können die Klosterneuburger, die lange auf diese Saison hingearbeitet haben, jetzt nichts kaufen.

Auch die Saison 2005/2006 war auf eine spezielle Art unerfreulich. Zwei Jahre nach der wirtschaftlichen Neuausrichtung des Vereins und der Umbenennung in „Xion Dukes“, wären die Klosterneuburger fast in die 2. Bundesliga abgestiegen. „Andere Vereine wären vermutlich einfach in Konkurs gegangen und hätten unter neuem Namen neu aufgesperrt. Wir sind unseren Verantwortungen aber gerecht geworden. Das war in dieser Saison jedoch durchaus zu spüren. Wir waren immer einen Schritt hinterher, haben im Endeffekt aber unglaublich viele Spiele mit viel Pech und sehr knapp verloren,“ kommentiert Filippovits die verkorkste Saison.

Ein Spiel aus diesem Jahr blieb ihm aber besonders im Gedächtnis. Die Auswärtsbegegnungen gegen die Feldkirch Baskets waren ohnehin immer eine anstrengende Sache. „Mir An- und Rückreise waren wir fast 24 Stunden unterwegs. Die Strapazen von so einem Spiel in Feldkirch sind allen Beteiligten auch die restliche Woche nachgehangen,“ kommentiert Filippovits die unliebsamen Spiele in Vorarlberg. Wäre das nicht schon mühsam genug, so waren die Dukes gegen die Feldkirch Profitruppe auch noch krasser Außenseiter.

Der Überraschung nahe

Dementsprechend überrascht waren Spieler und Publikum dann nach den ersten beiden Spielabschnitten. Die Teams lagen Kopf an Kopf bei 40:40 und die Dukes witterten die Chance auf einen Sensationssieg. Nach einer umkämpften zweiten Halbzeit, angeführt von einem an diesem Abend überragend aufspielenden Spencer Rhynes hatten die Klosterneuburger die Sensation schon vor Augen.

M. Filippovits Spencer Rhynes war sowohl in Güssing als auch in Feldkirch der beste Spieler auf Seiten der Klosterneuburger

35 Sekunden vor Schluss lag sein Team mit 87:89 knapp voran und war im Ballbesitz. Rhynes verdribbelt sich am Weg zum Feldkircher Korb, musst aus unmöglicher Situation einen Wurf nehmen, den er nicht trifft. Die Gastgeber haben noch 18 Sekunden auf der Uhr. Dann kommt es, wie es kommen musste. Mit einem schön angetragenen Angriff bringen die Gastgeber Grum, einen ihrer Topscorer in gute Wurfposition und dieser trifft drei Sekunden vor der Schlusssirene zum 90:89 Endstand.

„Ich kann mich noch an die Reaktion der Spieler erinnern, die teilweise am Boden zerstört waren. Ein Sieg in Feldkirch wäre mit dieser Truppe eine Sensation gewesen und sei hätten es fast geschafft. Danach sind die Spieler komplett fertig am Boden gelegen.

M. Filippovits Nach der Niederlage in Feldkirch waren die Klosterneuburger am Boden zerstört.

Auch die Stimmung auf der Rückreise war natürlich dementsprechend,“ berichtet Filippovits.

Späte Versöhnung mit dem Schicksal

Ein positiverer Verlauf erwartete die Dukes kurz vor Saisonende. Im Duell mit den Güssing Knights waren die Klosterneuburger ebenfalls Außenseiter. Die Play-offs hatte man zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich verpasst und der Abstieg stand im Raum. „Es war ein wildes Spiel,“ erinnert sich Filippovits an die Begegnung in der die Dukes stellenweise fast 20 Punkte zurück lagen. Doch die Sallomon-Truppe zeigte ihr Kämpferherz und kämpfte sich mehrmals an die Gastgeber heran. Drei Sekunden vor Schluss lag man mit 87:84 zurück, als Diwald zwei Freiwürfe zugesprochen bekam. Dann gelang den Dukes das fast Unglaubliche. Diwald traf den ersten Freiwurf und setzte den zweiten Absichtlich gegen den Ring. Rhynes stürmte heran, sicherte sich den Rebound und wird beim Wurfversuch mit der Schlussirene gefoult. Er trifft seine anschließenden Freiwürfe und schickt die Teams somit in die Overtime, welche die Dukes dann sogar mit 95:100 für sich entschieden.

M. Filippovits In Güssing mussten die Dukes bis in die Overtime gehen um doch noch einen Sieg einzufahren.

„Es war ein ganz besonderes Spiel. In dem Jahr haben wir so oft knapp verloren und es war fast die einzige knappe Begegnung dieser rabenschwarzen Saison, die wir für uns entscheiden konnten,“ fasst Filippovits die Spielzeit zusammen.

Glücklich in der Bundesliga verblieben

Am Ende der Saison hatten die Dukes dann aber noch einmal ziemliches Glück. Eigentlich hätte man in die zweite Liga absteigen müssen. „Schwer zu sagen, was dann passiert wäre und wie wir dann jetzt dastehen würden,“ möchte Filippovits nicht zu viel darüber nachdenken, was bei einem Abstieg passiert wäre. In der Bundesliga verblieben die Dukes dann lediglich, weil ein Team seine Nennung für die nächste Saison zurückziehen musste. Dieses Team, welches den Dukes somit den Klassenerhalt ermöglichte waren ausgerechnet die Feldkircher, gegen die man in der Mitte der Saison die vermutlich bitterste Niederlage einstecken musste.