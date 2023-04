Klosterneuburger Höchtl gratuliert WPF-Chef Beasley zu Ehrung

140 Millionen Menschen, Männer, Frauen, und Kinder, versorgte das Welternährungsprogramm (World Food Programm, WPF) der Vereinten Nationen 2022. 2017, als Beasley das Amt des Generaldirektors übernahm, waren es noch 90 Millionen.

„Niemand konnte dieses unfassbar hohe Ausmaß an Hunger vorhersehen - getrieben aus einer Kombination von Covid-19, Klimakrise, Konflikten, besonders dem Krieg in der Ukraine“, führt Blinken aus. „Und doch, unter deiner Führung, schaffte es das WPF, diese Herausforderung anzunehmen, und sogar einen Friedensnobelpreis zu erhalten“, wendet sich Blinken an David Beasley.

In diese Lobeshymnen stimmt ein langjähriger Freund Beasley's ein, der sich besonders über dessen Auszeichnung freut: Der Klosterneuburger Josef Höchtl, der Beasley erst vor wenigen Wochen in den USA getroffen hat.

Die beiden lernten einander vor rund 25 Jahren durch die Vermittlung eines anderen US-Freundes kennen, „seither haben wir uns immer wieder in verschiedensten Funktionen getroffen oder sonst wie kommuniziert“, sagt Höchtl.

Schon zwischen 1979 und 1992 war David Beasley Abgeordneter im Landesparlament von South Carolina, in den letzten beiden Jahren als stellvertretender Sprecher des Hauses

Er war zwischen 1995 und 1999 Gouverneur von South Carolina. Seit April 2017 ist er Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, dem am 9. Oktober 2020 der Friedensnobelpreis zuerkannt wurde.

Im Februar 2017 nominierte die Ständige Repräsentantin der USA bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley (ebenfalls eine frühere Gouverneurin South Carolinas), David Beasley für das Amt des Exekutivdirektors des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP). Im März 2017 wurde er von UN-Generalsekretär António Guterres und dem damaligen Leiter der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) José Graziano da Silva in das Amt berufen.

Als Exekutivdirektor des WFP ist Beasley Mitglied der Senior Management Group (SMG) unter der Leitung von António Guterres.

Seit 2019 ist er Mitglied des Beratergremiums für Humanitäre Investitionsvorhaben des Weltwirtschaftsforums.

David Beasley ist verheiratet mit Mary Wood Payne, mit der er vier Kinder hat.

