Ferienbeginn mit der Feuerwehr Höflein

Höflein Schülerinnen und Schüler zählen schon seit einiger Zeit die Tage bis zum Ferienbeginn. Und auch bei den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr ist jetzt bereits der Countdown angebrochen. Nur noch wenige Tage, bis sie ihr Fest eröffnen können. Von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, wird wieder im Feuerwehrhaus gefeiert - und das mit einem umfangreichen Angebot.

Neben kalten Köstlichkeiten - wie verschiedene Platten oder Riesenbrote - und warmen Spezialitäten gibt es natürlich auch wieder zahlreiche Mehlspeisen. Erstmalig lädt die Cocktailbar zu kalten Drinks ein.

Am Sonntag findet das Fest mit dem Frühschoppen der „Höfleiner Musi“ seinen Abschluss. Dazu wird selbst gemachtes Gulasch serviert.

Der Heurigen der Freiwilligen Feuerwehr Höflein findet am Freitag, 30. Juni, von 16 bis 24 Uhr, am Samstag von 10 bis 24 Uhr und am Sonntag schließlich von 10 bis 16 Uhr statt.

Der Reinertrag des Feuerwehr-Heurigen dient zur Erhaltung der Gerätschaft der FF Höflein.