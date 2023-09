Klosterneuburg: E-Autos zahlen beim Laden doppelt

Ein Strafmandat nach dem Laden seines Elektroautos am Stadtplatz verärgerte einen Klosterneuburger. „Ich hatte mein Elektroauto an der Ladestelle am Stadtplatz Klosterneuburg geladen und musste danach eine Organstrafverfügung wegen Verletzung der Kurzparkzonenabgabe-Regelung finden. Nachweislich hatte ich mein Auto in der betreffenden Zeit geladen. Trotzdem ist dieses Strafmandat rechtmäßig, denn offenbar hält es Klosterneuburg anders als die meisten Städte in Österreich und verlangt Kurzparkgebühr auch an Ladestationen.“

Ein Umstand, der sich dem E-Auto-Fahrer nicht erschließt: „Mir ist völlig unverständlich, warum Klosterneuburg E-Mobilität nicht fördert, Anreize für E-Autobesitzerinnen und -besitzer schafft und E-Ladestationen nicht von der Kurzparkzone ausgenommen sind.“

Andere Städte würden es vorleben: „Die Ladestation am Stadtplatz wird von Wien Energie betrieben. Diese und alle anderen Ladestationen sind zum Beispiel in Wien ausgenommen von der Kurzpark-Regelung.“ In Niederösterreich sei es in Krems, Melk oder Neunkirchen, auch in der „Speckgürtel-Gemeinde“ Perchtoldsdorf möglich, sein Auto zu laden, ohne Kurzparkgebühr an der Station bezahlen zu müssen.

„Davon sind wir wieder abgekommen“, sagt Stadtrat und Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart (VP). Denn von 2017 bis 2020 waren Elektroautos in Klosterneuburg generell, nicht nur beim Laden, von der Kurzparkzonen-Abgabe befreit. „Als Anreiz für die damals noch weniger verbreitete E-Mobilität“, argumentiert Spitzbart. Mittlerweile hätte sich diese Antriebsart so weit durchgesetzt, dass dieses zusätzliche „Zuckerl“ der Stadt nicht mehr gewährt wird.

Die Beschränkung der Parkdauer auf 90 Minuten wiederum hätte ohnehin immer für alle gegolten. Um Missverständnissen vorzubeugen, prangt neben der E-Ladesäule am Stadtplatz, die früher sogar gratis Strom lieferte, eine neue Tafel, die auf die gebührenpflichtige Kurzparkzone hinweist.

Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger (PUK) geht hier mit Spitzbart d'accord: „Über mindestens fünf Jahre wurde hier Gratisstrom für die noch junge E-Mobilität bereitgestellt“, und eine Ausweisung der Gebührenpflicht sei ersichtlich. Er stelle sich prinzipiell gegen irgendeine Bevorzugung von Fahrzeugen des Individualverkehrs.