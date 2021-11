Klosterneuburger Leopoldifest mit 2G und im Kleinformat

Die Vorbereitungen für „Leopoldi im Park“ vom 11. bis 15. November sind gestartet. Das Fest soll verkleinert auf dem Rathausplatz und im Stift Klosterneuburg stattfinden.

Klosterneuburg "Leopoldi"-Fest wegen Corona im Kleinformat

Coronabedingt Klosterneuburger Leopoldi-Markt im Kleinformat

Trotz verschärfter Covid19-Bestimmungen: Mit besonderen Maßnahmen für ein sicheres Miteinander wird das traditionelle Fest des Landespatrons von Donnerstag, 11. November, bis Montag, 15. November, stattfinden.

Der Zutritt zum Bereich des Vergnügungsparks mit rund zehn Fahrgeschäften ist nur mit einem 2G-Nachweis möglich (Einlasskontrolle, Eintrittsbänder).

Organisiert und veranstaltet wird das diesjährige Leopoldifest erstmals von der Klosterneuburger Schaustellerfamilie Wiesbauer. Rund zehn Fahrgeschäfte sorgen für Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie. Mit dabei sind Tagada, Kinderzug, Autodrom, Round Up, No Limit, Miniflug, Schießbude und vieles mehr.

Auch im Stift warten Höhepunkte zu Leopoldi: das Fassl-rutschen im Binderstadl, ein Benefizkonzert am Donnerstag, 11. November, sowie das Pontifikalamt am Montag, 15. November, in der Stiftskirche mit anschließendem Leopoldisegen auf dem Stiftsplatz.