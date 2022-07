Ein besonderes Paar aus Klosterneuburg: Ja-Wort vor 74 Jahren

Werbung

Nach 25 Jahren feiert man die Silberne Hochzeit, nach 50 Jahren die Goldene und nach 60 Jahren die Diamantene. Das ist schon selten, aber Maria und Georg Achtsnith haben all diese Jubiläen schon lange hinter sich. Sie sind bereits über 70 Jahre verheiratet und feiern nun bald ihren 74. Hochzeitstag.

In Österreich lag die Scheidungsrate 2021 bei über 36 Prozent. Die meisten Ehen werden innerhalb der ersten zehn Jahre geschieden. Zahlen denen die Ehe von Maria und Georg Achtsnith diamentral entgegenspricht. Ihre Ehe hält schon über 70 Jahre. Dabei hat sie ganz unschuldig angefangen.

Am 17. Juli 1948 heirateten Georg und Maria Achtsnith. Foto: privat

Maria arbeitete als Friseurin in Weidling. Ihr späterer Gatte Georg kam hin und wieder zu seinen Verwandten auf Besuch, die in Weidling ein Gasthaus hatten. Und aus diesem Gasthaus heraus sah er zum ersten Mal seine Maria.

Durch das Fenster des Friseurgeschäfts. Und es war schnell um ihn geschehen. Er verliebte sich und umwarb seinen Schwarm. „Damals machte man noch Geschenke, und ganz beliebt waren Nylonstrümpfe“, erinnert sich Georg Achtsnith an den Beginn dieser großen Liebe.

„Rezept gibt es eigentlich keines“

Und mit seinem Werben hatte Gerog Achtsnith Erfolg. Am 17. Juli 1948 läuteten die Hochzeitsglocken. Dafür brauchte Maria allerdings noch die Zustimmung ihrer Eltern, denn die Braut wurde erst ein paar Monate später im November 1948 21 Jahre alt und somit volljährig.

Von nun an lebten die beiden Verliebten in Weidling. Dort zogen sie auch ihren Sohn groß, der leider vor ein paar Jahren verstarb. Allerdings haben sie mit ihrer Schwiegertochter, ihren beiden Enkelkindern und mittlerweile auch einem Urenkerl eine Familie, die sie bis heute liebevoll umsorgt und sie auch manchmal auf Trab hält.

Natürlich gab es auch in dieser Ehe nicht nur schöne Momente. Aber wie haben es die Beiden geschafft, so lange verheiratet zu bleiben. „Rezept gibt es eigentlich keines“, muss Georg Achtsnith vielleicht so manchen enttäuschen, der sich nun ein allumfassendes Geheimrezept erhoffte.

Nur eines war den Beiden immer wichtig: So viel wie möglich gemeinsam machen. Gemeinsames Kochen, die gemeinsamen Heurigenbesuche oder ganz aktuell gemeinsam Impfen gehen – zusammen haben sie alles durchgestanden. Auch die Übersiedlung in das Haus St. Leopold.

Eine besondere Verbindung, die alles übersteht

Am 24. September 2018 zog das Ehepaar Achtsnith in das Pflegeheim. Natürlich auch zusammen. Zunächst auch in ein gemeinsames Zimmer. Allerdings mussten sie dieses Arrangement aufgrund der schweren Demenzerkrankung aufgeben.

Seinen Humor und seine Lebensfreude hat Georg Achtsnith aber auch dadurch nicht verloren. „Ich hab’ zwar einige gesundheitliche Probleme, bin aber mobil und noch immer gerne unterwegs – auch beim Heurigen“, versichert Georg Achtsnith. Und das können auch seine Familie und die Mitarbeiter vom Haus St. Leopold bestätigen. So hat er zum Beispiel seine Leidenschaft für’s Malen erst vor Kurzem entdeckt.

Auch wenn seine Maria mittlerweile in ihrer eigenen Welt lebt, merkt man doch noch diese einmalige Verbindung, wenn er liebevoll nach seiner Mitzi ruft.

