Neuer Look für den Skateplatz Klosterneuburg

Der Skateplatz am Eingang des Auparks ist seit vielen Jahren ein nachgefragtes Freizeitangebot für Skaterinnen und Skater aller Altersklassen sowie ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Die Skateanlagen, welche aus dem Jahre 2004 stammen, wurden in den letzten knapp 20 Jahren stark befahren und wiesen somit bereits Abnutzungserscheinungen auf. Deshalb wurde das Areal dieses Frühjahr neu gestaltet, indem der Altbestand revitalisiert und um neue Anlagen erweitert wurde. Die neuen Konstruktionen bestehen großteils aus Holz, wodurch sie sich ideal in die naturbelassene Umgebung der Au einfügen.

Gemeinderat Michael Müller-Fembeck (ÖVP) hofft, dass der Platz den Sportlerinnen und Sportlern auch in Zukunft Freude bereiten wird und dieser weiterhin ein Ort bleibt, an dem sich die Klosterneuburger Jugend in ihrer Heimatgemeinde treffen kann.