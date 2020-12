Zwei couragierte Zeugen gaben letztendlich den Ausschlag in einem Verfahren wegen Einbruchsdiebstahls am Landesgericht Korneuburg gegen einen 25-jährigen Rumänen.

Der als selbstständiger Callboy arbeitende Mann gab vor Richterin Monika Zbiral an, zwei Landsleute mit nach Österreich gebracht zu haben, weil sie ebenfalls in dem Geschäftsfeld arbeiten wollten. Zu diesem Zweck habe er die Männer, von denen er wusste, dass sie einschlägige Erfahrung mit Einbrüchen hatten, zu einem Termin bei einem Klosterneuburger Steuerberater mitgenommen, ließ die zwei Männer jedoch zweieinhalb Stunden im Auto warten.

„Ob der Mann nur ein kleines Rädchen oder gar der Kopf der Bande ist, kann ich nicht beurteilen“ Richterin Monika Zibral

Diesem ersten Besuch des Trios in Klosterneuburg folgte am 24. Februar dieses Jahres ein zweiter. Diesmal wollte der 25-jährige Familienvater nicht mit den beiden anderen gesehen werden und schickte sie fort, so seine Aussage vor Gericht. Nach kurzer Zeit seien die zwei allerdings bereits zurückgekommen, und einer habe laut gerufen „Fahr! Fahr!“, woraufhin er ohne viel zu fragen losgefahren sei. Er habe nicht anders reagieren können, beteuerte der Mann, was ihn nicht seiner Mittäterschaft als Fluchthelfer enthebt, wie Zbiral deutlich feststellte.

Die wenig glaubwürdigen Einlassungen des Beschuldigten – „Wenn Sie von dem Vorleben der beiden Männer gewusst haben, warum haben Sie sie dann mitgenommen?“, so eine der Kernfragen für den Vertreter der Staatsanwaltschaft, Rupert Elsner – wurden dann auch zügig durch zwei Zeugen marginalisiert, die die Flucht der drei Rumänen beobachtet hatten. Übereinstimmend gaben sie an, zwei Männer aus einem Haus kommend mit Säcken über den Gartenzaun des Grundstücks springen gesehen zu haben. Mit der vermutlichen Beute sind sie zielgerichtet zu dem Auto gelaufen, in dem der 25-jährige Callboy saß, eingestiegen und „zügig davongefahren“. Einer der beiden Zeugen identifizierte den Angeklagten als denjenigen, der im Auto gewartet hat.

Richterin Zbiral bedankte sich ausdrücklich bei den Zeugen für ihre Zivilcourage und die akkurate Aussage. Verteidiger Christian Janda strich in seinem Schlussplädoyer die „untergeordnete Tatbeteiligung“ seines Mandanten nochmals hervor. „Ob der Mann nur ein kleines Rädchen oder gar der Kopf der Bande ist, kann ich nicht beurteilen“, so Richterin Zbiral in ihrer Urteilsbegründung. „Aber“, fuhr sie fort, „ich bin überzeugt, dass Ihnen bewusst war, dass Sie einbrechen gehen.“ Das Urteil, mit dem der Angeklagte nicht einverstanden war, lautete auf zwei Jahre unbedingte Freiheitsstrafe.