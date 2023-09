Gut sein mit und ohne Religion: Ein Austausch im Stift Klosterneuburg

Wir leben in Zeiten, in denen zunehmend der Wille, Gutes zu tun, lächerlich gemacht wird. Der gute Mensch wird als „Gutmensch“ zum Spott- und Schimpfwort. Egoismen treten anstelle von Solidarität, so die Ausgangsthese für der Diskussionsrunde im Stift Klosterneuburg.

Die Suche nach dem „guten Menschen“ ist nicht neu, erinnert Chorherr Tassilo Lorenz in seinem einleitenden Impulsreferat. Von Philemon und Baucis, die in einer ungastlichen Stadt die einzig Gastfreundlichen sind und als Dank gemeinsam in Bäume verwandelt und so in Ewigkeit zusammenbleiben dürfen, bis zu Bertolt Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ zieht sich das Motiv durch. Doch was ist nun „gut“? Was der „gute Mensch“?

Gibt es einen allgemeinen Ethos, einen christlichen, fragt Lorenz. Wurde nicht im Namen der Religion viel Schlechtes legitimiert, so der selbstkritische Ansatz? Und wenn es heiße: „Liebe Gott und deinen Nächsten“, könnte nicht zumindest der zweite Teil ein Richtsatz für alle sein?

„Nicht darüber nachgedacht“

In der anschließenden Diskussion schildert Cecily Corti, Gründerin und langjährige Leiterin der Vinzent-Gesellschaft St. Stephan, warum sie sich um eine gesellschaftliche Randgruppe, die Obdachlosen, zu kümmern begann. „Mir ist nicht eingefallen, 'Gutes' zu tun“, sagt Corti. Viel mehr habe es sich ergeben – ihr Mann Axel Corti war verstorben, die Söhne erwachsen, und mehr und mehr wollte sie „Mitmenschlichkeit“ leben. „Über 'Gut sein' oder 'Barmherzigkeit' hab ich nicht nachgedacht.“ Ein starker Impuls sei gewesen, sich nicht ohnmächtig fühlen zu wollen. „Es war damals auch eine Krise. Präsident Bush hat die Bomben auf den Irak geschmissen, und wir wussten, das ist ein Wahnsinn.“

Es gibt keine einfachen Antworten

Seinen Zugang zum Begriff „Gut-Mensch“ erläutert Caritas-Direktor Klaus Schwertner. In einer Zeit, in der Krisen – oder Ohnmacht – zu Überforderung führt, wachse die Sehnsucht nach einfachen Lösungen für komplexe Probleme. Und Überforderung führe vielfach zu Angst, zu Hass und Gewalt und zum Lächerlich-Machen von Menschen, die sich für andere einsetzen, die sich selber überlegen, welchen Beitrag kann ich leisten, um die Welt besser zu machen. „Doch es kann uns nur gut gehen, wenn es auch den anderen gut geht. Und in einer globalisierten Welt sind die anderen nicht nur die nächsten Nachbarn, sondern in der ganzen Welt“, appelliert Schwertner.

Er fordert auf, nicht zuzulassen, dass einzelne Gruppierungen Begriffe vereinnahmen und negativ konnotieren. Und stellt die Frage in den Raum: „Wenn jemand das Wort ,Gut-Mensch' als Schimpfwort gebraucht, heißt das, dass er lieber ein schlechter Mensch wäre?“

Schließlich Markus Schlagnitweit, Direktor der Katholischen Sozialakademie Österreichs, sieht die Not nie nur als Folge individueller Handlungen, sondern betrachtet die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit gesellschaftlicher Strukturen. Neben „Gut-Mensch“ bringt Schlagnitweit den Begriff „Klima-Hysterie“ in die Diskussion ein, der wissenschaftliche Befunde negiere.

Im Blick auf die Religionsfrage wies Schwertner darauf hin, dass die Caritas zwar eine Einrichtung der katholischen Kirche sei, die Hilfe aber allen Menschen in Not gelte, unabhängig von Religion, Herkunft oder sonstigen Kriterien. Schwertner zeigte sich auch überzeugt, dass es über die verschiedenen Religionen hinaus bei allen Menschen eine Art von Grundverständnis von „gut“ und „böse“ gibt.

Insofern könne man, so Schwertner, auch als nicht religiöser Mensch natürlich „gut“ sein. Für einen religiösen Menschen gebe es dazu freilich keine Alternative.