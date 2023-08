Feuerwehrfest sorgt für ausgelassene Stimmung in Weidlingbach

Vollbild

FB

Lisa, Philipp und Clara bedienten beim Feuerwehrheurigen in Weidlingbach. Christl, Regina, Ingrid und Rudi beim Feuerwehrheurigen in Weidlingbach. ÖPV-Delegation angeführt von Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (3.v.l.), Stadträtin Maria Theresia Eder(4.v.l.) und Stadtrat Leopold Spitzbart(3.v.r.) am Feuerwehrfest in Weidlingbach. Andreas und Julia, Kathi und Simon Lygia, Ines und Alena Regina und Franz

1 /7